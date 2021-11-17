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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Matrix 4 beyaz perdeye gelecek mi? Yayınlanma tarihi belli oldu mu?

Matrix 4 beyaz perdeye gelecek mi? Yayınlanma tarihi belli oldu mu?

Bir dönemi kasıp kavuran Matrix filminin yeni serisi çekilecek mi, ne zaman beyaz perde ile buluşacak? Son dönemlerde internet kullanıcıları sıklıkla bu sorunun cevabını arıyor. Filmin Aralık 2021’de sinemaya gelmesi bekleniyor.

6 Dakika Önce
2021-11-17 21:42:47
Matrix 4 beyaz perdeye gelecek mi? Yayınlanma tarihi belli oldu mu?

Matrix 4 için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. The Matrix: Resurrections adıyla çıkacak olan serinin dördüncü filminin ilk görselleri ve fragmanı izleyicilerle buluştu. Sinemaseverler tarafından uzun süredir beklenen The Matrix serisinin yeni filmi “Resurrections” fragmanı kısa sürede binlerce kez izlendi. Fragman ardından filmin vizyona tarihi bir kez daha gündeme geldi. Peki, The Matrix: Resurrections ya da diğer bir ifade ile Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? İşte, o detaylar

MATRİX 4 BEYAZ PERDE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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