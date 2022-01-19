Masumlar Apartmanı son bölüm izle | Masumlar Apartmanı 54. bölüm tek parça full izle

Masumlar Apartmanı son bölüm izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Binlerce kişi Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasını bekliyordu. Bir süre tatile giren dizinin yayınlanmasının ardından 54. bölüm büyük ilgi gördü. İşte Masumlar Apartmanı 54. bölüm tek parça...

Masumlar Apartmanı son bölüm izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Binlerce kişi Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasını bekliyordu. Bir süre tatile giren dizinin yayınlanmasının ardından 54. bölüm büyük ilgi gördü. İşte Masumlar Apartmanı 54. bölüm tek parça...

Masumlar Apartmanı son bölüm izle

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Han'ın hala ortada olmaması dizide en dikkat çeken noktayken dizinin özetinde daha büyük merak konusu olacak ip uçları belirtildi.

Masumlar Apartmanı'nın son bölümü olan 54. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye'yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han'ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han'a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben'i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye'yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci'nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur… .