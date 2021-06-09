Masumlar Apartmanı sezon finali izle | Masumlar Apartmanı 37. bölüm tek parça HD izle

Masumlar Apartmanı sezon finali izle | TRT 1'de yayınlanan Masunlar Apartmanı 8 Haziran'da yayınlanan 37. bölüm ile sezon finali yaptı. Masumlar Apartmanı 37. bölüm ile sezon dramatik bir sonla bitti. İnci kaza geçirerek Han'ın kollarında öldü. İnci'nin ölümü ile yıkılan Han ise akıl hastanesine kaldırıldı. Masumlar Apartmanı 37. bölümü TV'den izleyemeyenler internetten Masumlar Apartmanı 37. bölüm tek parça HD izle seçeneğini araştırıyor. Masumlar Apartmanı sezon finali izle seçeneği haberimizde olacak.

Masumlar Apartmanı sezon finali izle | TRT 1'de yayınlanan Masunlar Apartmanı 8 Haziran'da yayınlanan 37. bölüm ile sezon finali yaptı. Masumlar Apartmanı 37. bölüm ile sezon dramatik bir sonla bitti. İnci kaza geçirerek Han'ın kollarında öldü. İnci'nin ölümü ile yıkılan Han ise akıl hastanesine kaldırıldı. Masumlar Apartmanı 37. bölümü TV'den izleyemeyenler internetten Masumlar Apartmanı 37. bölüm tek parça HD izle seçeneğini araştırıyor. Masumlar Apartmanı sezon finali izle seçeneği haberimizde olacak.

TRT1'de yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı 37. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Masumlar Apartmanı'nın 8 Hazşran'da yayınlanan bölümü izleyicileri ağlattı. Dizide İnci talihsiz bir kaza geçirerek Han'ın kollarında can vermesi diziye damga vurdu. Seyirciler İnci'nin ölüp ölmediğini sorgulamaya başladı. Masumlar Apartmanı sezon finalini televizyondan izleyemeyenler internetten Masumlar Apartmanı sezon finali izle seçeneğini araştırıyor. İşte Masumlar Apartmanı 37. bölüm tek parça HD izleme linki;

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ İZLE | 37. BÖLÜM TEK PARÇA HD

Masumlar Apartmanı 37. bölüm tek parça HD izle

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali ile ekranlara ara verdi. Dizi 8 Haziran salı akşamı yayınlanan 37. bölüm ile izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İzleyiciler İnci'nin sürpriz bir şekilde ölümü ile adeta şok oldu. Masumlar Apartmanı 37. bölümü inretnetten izlemek isteyenler de Masumlar Apartmanı 37. bölüm tek parça HD izle seçeneğinin araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı 37. bölüm TRT'nin internet sitesinden ücretsiz üye olunarak izlenebilir.

İnci öldü, Han akıl hastanesine yatırıldı

Masumlar Apartmanı 37. bölüm dramatik bir sonla bitti. Masumlar Apartmanı'nda İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. İnci kaza yapmadan önce hamile olduğunu öğrenmişti. Han İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Han ise daha sonra akıl hastanesine yatırıldı.

İnci öldü mü? Açıklama geldi

Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı sezon finalinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı."Benim ağzımdan duymadığınız cümlelere inanmayın. İnci'nin yolculuğu burada bitti. Dizi bitene kadar kalbim hep ekiple olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci." dedi.

Masumlar Apartmanı reyting sonuçları

Masumlar Apartmanı 8 Haziran günü yayınlanan bölümü ile reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı. Masumlar Apartmanı Total'de 2. olurken AB'de zirvede yer aldı. İşte 8 Haziran 2021 reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KILIBIK (T.S) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.