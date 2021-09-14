Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kimdir?

15 Eylül 2020’de seyircisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi beğeniyle takip ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizinin konusu ve oyuncuları birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin konusu nedir? Masumlar Apartmanı dizisi hangi romandan esinlenerek yazılmıştır? Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanmaktadır? Masumlar Apartmanı Safiye (Ezgi Mola) kimdir? İşte tüm detayları ile Masumlar Apartmanı dizisi…

15 Eylül 2020'de seyircisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi beğeniyle takip ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizinin konusu ve oyuncuları birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin konusu nedir? Masumlar Apartmanı dizisi hangi romandan esinlenerek yazılmıştır? Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanmaktadır? Masumlar Apartmanı Safiye (Ezgi Mola) kimdir? İşte tüm detayları ile Masumlar Apartmanı dizisi…

Masumlar Apartmanı dizisi hangi romandan esinlenerek yazılmıştır?

Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca insan tarafından heyecanla takip edilen TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisi, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilgi odağı halinde. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan “Madalyonun İçi” romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesine dayanan Masumlar Apartmanı her hafta salı günü milyonlarca izleyeni ekran başına kilitliyor. Yayınlandığı günden beri her bölümünde heyecan uyandıran ve başrol oyunucularının performansları ile büründürdükleri karakterler diziyi daha da ilginç hale dönüştürüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanında yer alan gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılan ve oldukça başarılı senaryosu ile Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi ünlü oyuncularının başrolünde olduğu dizi haliyle birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Masumlar Apartmanı'nın konusu nedir?

Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı İnci karakteri kendisini her konuda baskı uygulayan dedesi ve erkek kardeşiyle yaşayan genç bir kadın. Yaşadığı kazadan sonra Bircan Sokullu'nun hayat verdiği Han karakteri ile tanışıyor ve Han'ın onun hayatına girmesiyle olaylar başlıyor. Han ise takıntıları olan 3 kız kardeşi ve unutkanlığı olan hasta babasıyla birlikte yaşamaktadır. İnci'nin Han ile başlayan ilişkisi iki aile arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İnci'ye olan sevgisi ile psikolojik sorunları olan kız kardeşleri arasında mücadele veren Han, aynı zamanda hayatında var olmayan mutluluğa erişmeye çalışıyor.

Masumlar Apartmanı Safiye (Ezgi Mola) kimdir?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kursları alan Ezgi Mola, dört yıl boyunca bu merkezde kalarak eğitimlerinin sonunda Merkez'in birincisi olmuştur. Henüz 18 yaşındayken Kartal Tibet tarafından yönetilen Karate Can dizisinde rol alan Ezgi Mola böylelikle dizi ve sinema dünyasına giriş yapmıştır. Bunun yanı sıra Müjdat Gezen Sanat Merkezi bünyesinde çeşitli tiyatro gösterilerine de katılan güzel oyuncu, sanat camiasında oldukça popüler hale gelmeye başlamıştır. 2005 yılında Hırsız Polis dizisinde yer aldığı rolü ile oldukça beğenilen Ezgi Mola, böylelikle daha bilinir bir hale geldi. Bu süreçten sonra ekranlarda sık sık boy gösteren güzel oyuncu, son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolü ile karşımıza çıkmaktadır.

Ezgi Mola'nın rol aldığı diziler şöyledir;

Masumlar Apartmanı (2020) - Safiye Derenoğlu

Jet Sosyete (2020) - İpek (konuk oyuncu - 51. bölüm)[4]

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2020)

Kötü Yol (2012) - Leman Aksular

Yalan Dünya (2012) - Şenay (konuk oyuncu - 17. Bölüm)

Bir Ömür Yetmez (2011) - Hazal Sertel

Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (2010) - Ayşe

Canım Ailem (2008-2010) - Feride Yalçın

Sınıf (2008) - Esra

Kolay Gelsin (2008) - Kezo

Senden Başka (2007) - Hayriye

Hırsız Polis (2005-2006) - Gülay

Görünmez Adam (2004)

Sevinçli Haller (2004)

Sultan Makamı (2003) - Seda

Unutma Beni (2002) - Seda

Karate Can (2000)

Ezgi Mola'nın rol aldığı filmler şöyledir;

Organize İşler Sazan Sarmalı (2019) - Lerzan Berrak

Aydede (2018) - Rabia

Lady Winsley'i Kim Öldürdü (2018) - Arzu

Maide'nin Altın Günü (2017) - Maide / Melike

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Efsun Özçim

Kocan Kadar Konuş (2015) - Efsun Özçim

Patron Mutlu Son İstiyor (2013) - Eylül Neimoğlu

Soğuk (2013) - Boncuk

Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013)

Celal ile Ceren (2013) - Ceren

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Dedemin İnsanları (2011) - Fatma

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) - Jülide

Veda (2010) - Latife Hanım

Hayatımın Kadınısın (2006) - Ahu

Organize İşler (2005) - Berrak

Ezgi Mola'nın rol aldığı gösteriler şöyledir;

Alice Müzikali (2019-günümüz) / Zorlu PSM

Arkadaşım Hoşgeldin (2013-2015)

Vur/Yağmala/Yeniden (2008-2009) - Murat Daltaban / DOT

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2007) - Haldun Dormen / BKM

Sizinkiler (2005) - Caner Alkaya / BKM

Artiz Mektebi (2005) - Müjdat Gezen MSM

Salak Oğlum (2004) - Müjdat Gezen / MSM

Karmakarışık (2004) - Haldun Dormen / MSM

Yalancı (2003) - İlker Ayrık / MSM

Adalet Pantolonun Kemeridir (2003) - Müjdat Gezen / MSM

Çürük Elma (1998-1999) - Aydoğan Temel / ATT

Masumlar Apartmanı diğer oyuncuları kimlerdir?

Bircan Sokullu (Han)

Ailesi uğruna tüm hayallerinden ve hatta mutluluğundan vazgeçmiş olan Han, takıntıları olan 3 kız kardeşi ve hastalığı olan babasıyla birlikte yaşamaktadır. Tamamen işine ve ailesine odaklanan Han, İnci ile tanışana kadar monoton bir hayata sahiptir. İnci ile tanışması hayatının değişmesine ve onun da kendi mutluluğunu aramasına vesile olmuştur.

Farah Zeynep Abdullah (İnci)

İnci, hayatını radyo programcılığı yaparak sürdüren bir genç kadın olarak onu her anlamda baskı altında tutan dedesi Memduh ve kardeşi ile birlikte devam ettirmektedir. Bir kaza sonucu Han ile tanışan İnci, hayatında birçok anlamda değişimler yaşamıştır.

Merve Dizdar (Gülben)

Gülben, Han'ın ortanca kızkardeşidir. Ailenin en çekingen ve pasif üyesidir. Ablası Safiye onu baskısı altına almıştır. Onun da ablası kadar olmasada belli takıntıları mevcuttur. Bunun yanı sıra Gülben, sürekli aşık olmayı hayal ederek günlerini geçirir.

Diğer Oyuncular

Alper Saldıran (Uygar)

Metin Çoşkun(Hikmet)

Atilla Şendil (Memduh)

Uğur Uzunel (Esat)

Esra Ruşen (Esra)

Emir Özden (Ege)

İzem Katmer (Neriman)

Serenay Sarıkaya Masumlar Apartmanına katıldı

Bircan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrolünü oynadığı TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanına Farah Zeynep Abdullah'ın ayrımasıyla Serenay Sarıkaya dahil oldu. Serenay Sarıkaya'nın yakın arkadaşları olan Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın da devreye girmesiyle Serenay Sarıkaya resmen Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katılmış oldu. Serenay Sarıkaya'nın da dahil olduğu yeni bölümler birçok kişi tarafından heyecanla beklenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.