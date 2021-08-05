Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile herkes tarafından sevildi. Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayınlandığı akşam reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisi 37 bölüm ile sezon finali yaptı.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile herkes tarafından sevildi. Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yayınlandığı akşam reyting sonuçlarında üst sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisi 37 bölüm ile sezon finali yaptı.

15 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan psikolojik gerilim ve drama türündeki Masumlar Apartmanı dizisi izleyiciler tarafından sevildi. Geride bıraktığı 37 bölüm milyonlarca kişi tarafından izlendi. Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekti. Başrollerini; Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah paylaşmaktadır. Farah Zeynep Abdullah 37. seson finalinde dizide hayatını kaybederek diziinden çıkmıştır. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosı ile de dikkatleri çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları;

Birkan Sokullu - Han Derenoğlu

Ezgi Mola - Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar - Gülben Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah - İnci Özdemir Derenoğlu (Sezon finali ile diziden ayrıldı)

Esra Ruşan - Esra Şafak

Uğur Uzunel - Esat Bilen

Metin Coşkun - Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer - Neriman Derenoğlu

Emir Özden - Ege Özdemir

Meriç Özkaya - Bayram

Açelya Devrim Yılhan - Hasibe Derenoğlu

Atilla Şendil - Memduh

Ceren Yüksekkaya - Ela Özdemir

Tansel Öngel - Naci Ataç

Pervin Bağdat - Gülru Oktay

Ayça Melek Gülerçe - Tomris Ataç

Seda Akman - Yağmur Ateş

İpek Ayaz Kortunç - Okşan Namık

Tülay Bursa - Şennur Bilen

Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı dizisi pskolojik, dram türünde bir dizidir. Dizide Gülben ve Safiye adlı obsesif davranışları olan iki kardeşin ve kardeşleri Han'ın başından geçen olaylar anlatılır. Han ise kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı evde tek erkek kardeştir ve bunun sorumluluğu üzerinde fazlasıyla yük oluşturmaktadır. Han ailesine düşkün biridir ancak İnci ile tanışınca bu durum değişecektir. Han, tıpkı üç kardeşi gibi muhtelif davranış bozuklukları olan bir karakterdir, çocukluk travmaları onu çöp karıştırma ve biriktırmeye iterken öfke kontrolünde yaşadığı sorunlar "sahiplenme" ve cinsiyetçi davranışlar ekseninde İnci'ye karşı olan tavırlarında belirginleşecektir. Ailenin en küçük kardeşi Neriman ise günlük yaşamında ve ailesinde yaşadığı problemlerden etkilenmektedir. Onun okuldan edebiyat öğretmeni olan Naci ise ablası Safiye'nin eski sevgilisidir. Safiye'yi unutamayan Naci, aile apartmanının karşısındaki otele yerleşecektir. Radyocu olan İnci, kardeşi ve dedesiyle beraber yaşamaktadır, bir kaza sonrasında tanışıp evlendiği Han'ın aile apartmanına tesadüfi bir şekilde taşınacaktır. İnci'nin huzursuzluğunun temel nedeni ise hayatındaki erkeklerdir. Babasından nefret eden İnci, kardeşi ve kendisine sahip çıkan dedesine duyduğu sadakat ve vefanın karşısında dedesinin korumacı davranışlarını sineye çekmek durumundadır. Eski nişanlısı Uygar da hayatında sorun yaratan erkekler arasındadır. İnci için Han o güne değin tanıdığı erkekler arasında farkli bir çizgi izlemektedir ve ani evliliği hem bu nedene hem de ikisi için de hayatlarında sorun olarak gördükleri ailevi durumlara bir cevap niteliğindedir. Ancak Han'ın mansplaining tutum ve davranış farklılıkları İnci'ye onu yeteri kadar tanıyıp tanımadığı sorusunu sıkça sordurmaktadır.

Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanıyor?

İzleyenleri ekran başına bağlayan Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında her salı akşamı saat 20:00'de yayınlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.