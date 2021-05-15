'Masumlar Apartmanı'nda oturulur mu?'
Televizyon yazarı, dizi yorumcusu Yüksel Aytuğ, Masumlar Apartmanı dizisine ilişkin bir okurundan gelen esprili yorumu paylaştı…
Aytuğ'un "Masumlar Apartmanı'nda oturulur mu?" başlıklı yazısında paylaştığı okurunun mesajı şöyle:
Köşemizin emektar okurlarından değerli dostum Hakan Eracun, Masumlar Apartmanı dizisini esprili bir dille mercek altına almış:
"Abi selam, yıllardır Masumlar Apartmanı'nda oturup da sağlam kalan bir tek Kapıcı Bayram vardı, o da kafayı Gülben'le bozdu. Anıl denilen üşütük de kafayı iyice apartmandakilere taktı. Taksim'in göbeğinde, 3+1 dairelere sahip o apartmanda 1000 lira kira isteseler yine de oturmam..."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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