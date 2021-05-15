Televizyon yazarı, dizi yorumcusu Yüksel Aytuğ, Masumlar Apartmanı dizisine ilişkin bir okurundan gelen esprili yorumu paylaştı…

Aytuğ'un "Masumlar Apartmanı'nda oturulur mu?" başlıklı yazısında paylaştığı okurunun mesajı şöyle:

Köşemizin emektar okurlarından değerli dostum Hakan Eracun, Masumlar Apartmanı dizisini esprili bir dille mercek altına almış:

"Abi selam, yıllardır Masumlar Apartmanı'nda oturup da sağlam kalan bir tek Kapıcı Bayram vardı, o da kafayı Gülben'le bozdu. Anıl denilen üşütük de kafayı iyice apartmandakilere taktı. Taksim'in göbeğinde, 3+1 dairelere sahip o apartmanda 1000 lira kira isteseler yine de oturmam..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.