Masumlar Apartmanı konusu, oyuncu kadrosu ve diziye dahil olan sürpriz oyuncu

15 Eylül 2020’de seyircisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi beğeniyle takip ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizinin konusu ve oyuncuları birçok insan tarafından merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, oyuncuları ve diziye yeni dahil olan çok ünlü hakkındaki tüm detaylar…

Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca insan tarafından heyecanla takip edilen TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisi, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilgi odağı halinde. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan “Madalyonun İçi” romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesine dayanan Masumlar Apartmanı her hafta salı günü milyonlarca izleyeni ekran başına kilitliyor. Yayınlandığı günden beri her bölümünde heyecan uyandıran ve başrol oyunucularının performansları ile büründürdükleri karakterler diziyi daha da ilginç hale dönüştürüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanında yer alan gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılan ve oldukça başarılı senaryosu ile Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi ünlü oyuncularının başrolünde olduğu dizi haliyle birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Masumlar Apartmanı'nın konusu nedir

Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı İnci karakteri kendisini her konuda baskı uygulayan dedesi ve erkek kardeşiyle yaşayan genç bir kadın. Yaşadığı kazadan sonra Bircan Sokullu'nun hayat verdiği Han karakteri ile tanışıyor ve Han'ın onun hayatına girmesiyle olaylar başlıyor. Han ise takıntıları olan 3 kız kardeşi ve unutkanlığı olan hasta babasıyla birlikte yaşamaktadır. İnci'nin Han ile başlayan ilişkisi iki aile arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İnci'ye olan sevgisi ile psikolojik sorunları olan kız kardeşleri arasında mücadele veren Han, aynı zamanda hayatında var olmayan mutluluğa erişmeye çalışıyor.

Masumlar Apartmanı Oyuncuları

Bircan Sokullu (Han)

Ailesi uğruna tüm hayallerinden ve hatta mutluluğundan vazgeçmiş olan Han, takıntıları olan 3 kız kardeşi ve hastalığı olan babasıyla birlikte yaşamaktadır. Tamamen işine ve ailesine odaklanan Han, İnci ile tanışana kadar monoton bir hayata sahiptir. İnci ile tanışması hayatının değişmesine ve onun da kendi mutluluğunu aramasına vesile olmuştur.

Ezgi Mola (Safiye)

Safiye karakterine can veren Ezgi Mola, Han'ın en büyük ablasını oynamaktadır. Temizlik takıntıları olan ve bu takıntılarından dolayı dışarı dahi çıkamayan biridir. Ayrıca pek fazla gülmeyen, somurtkan ve hırçın bir kişiliğe sahiptir. Bu özelliklerini, annesinden almıştır. Bunun yanı sıra, Han ve İnci'nin arasında olan ilişkiye karşı çıkmaktadır.

Farah Zeynep Abdullah (İnci)

İnci, hayatını radyo programcılığı yaparak sürdüren bir genç kadın olarak onu her anlamda baskı altında tutan dedesi Memduh ve kardeşi ile birlikte devam ettirmektedir. Bir kaza sonucu Han ile tanışan İnci, hayatında birçok anlamda değişimler yaşamıştır.

Merve Dizdar (Gülben)

Gülben, Han'ın ortanca kızkardeşidir. Ailenin en çekingen ve pasif üyesidir. Ablası Safiye onu baskısı altına almıştır. Onun da ablası kadar olmasada belli takıntıları mevcuttur. Bunun yanı sıra Gülben, sürekli aşık olmayı hayal ederek günlerini geçirir.

Diğer Oyuncular

Alper Saldıran (Uygar)

Metin Çoşkun(Hikmet)

Atilla Şendil (Memduh)

Uğur Uzunel (Esat)

Esra Ruşen (Esra)

Emir Özden (Ege)

İzem Katmer (Neriman)

Serenay Sarıkaya Masumlar Apartmanına katıldı

Bircan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrolünü oynadığı TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanına Farah Zeynep Abdullah'ın ayrımasıyla Serenay Sarıkaya dahil oldu. Serenay Sarıkaya'nın yakın arkadaşları olan Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın da devreye girmesiyle Serenay Sarıkaya resmen Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katılmış oldu. Serenay Sarıkaya'nın da dahil olduğu yeni bölümler birçok kişi tarafından heyecanla beklenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.