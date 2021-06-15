Masumlar Apartmanı Konusu Nedir? Masumlar Apartmanı Oyuncu Kadrosu

TRT Ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, yayın gününden bu yana milyonlarca insanı ekrana kilitledi. Gerçek hikâyeden alıntı olan Masumlar Apartmanı dizisi başrol oyuncuları ve gerçek hayatta yaşanmış hikayesi ile dizi severlerin dikkatini çekmekte. Sizler için Masumlar Apartmanı dizisi hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

Masumlar Apartmanı Konusu Nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Masumlar Apartmanı Oyuncu Kadrosu işte tüm detaylar…

Masumlar Apartmanı Konusu Nedir?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek ekranlara sunuldu. Masumlar Apartmanı dizisinin konusu,korumacı dedeve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişmektedir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemekte. Han'ın ailesine gelin gitmesi beraberinde İnci'nin hayatını büyük oranda değiştirecektir.

MasumlarApartmanı Oyuncu Kadrosu

Safiye (Ezgi Mola)

Ezgi Mola 29 Mart 1983, İstanbul'da dünyaya geldi. Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra birçok dizi ve filmde ekranlarda yer aldı.

Han (Birkan Sokullu)

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Birkan Sokullu eğitimini Maltepe Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı. Üniversitede okuduğu yıllarda aynı zamanda mankenlik yaptı. 2003'te katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. 2008 Yılında Melekler Korusun isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile kamera karşısına geçti. Şimdilerde TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han rolü ile karşımıza çıkmakta.

Gülben (Merve Dizdar)

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Merve Dizdar 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de doğdu. Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı. Dizdar, ilk sinema deneyimini ‘Bir ses böler geceyi' filminde ekranlarda yerini aldı.

Neriman (Gizem Katmer)

Masumlar Apartmanı dizisinin Neriman'ı yani Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünde tamamladı. Ardından Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.

İnci (Farah Zeynep Abdullah)

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakteri ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Abdullah'ın babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenli bir aileden gelmekte. Daha küçük yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi bulunmaktaydı. Abdullah, 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Farah Zeynep Abdullah eğitimini Özel SAINT-MICHEL Fransız Lisesi ve Kent Üniversitesi ‘de tamamladı. İlk olarak Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde izleyici karşısına çıktı.

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