Masumlar Apartmanı Gülben (Merve Dizdar) kimdir? Masumlar Apartmanı’nın konusu nedir?

15 Eylül 2020’de seyircisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi beğeniyle takip ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizinin konusu ve oyuncuları birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin konusu nedir? Masumlar Apartmanı dizisi hangi romandan esinlenerek yazılmıştır? Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanmaktadır? Masumlar Apartmanı Gülben (Merve Dizdar) kimdir? İşte tüm detayları ile Masumlar Apartmanı dizisi…

15 Eylül 2020'de seyircisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi beğeniyle takip ediliyor. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizinin konusu ve oyuncuları birçok insan tarafından merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin konusu nedir? Masumlar Apartmanı dizisi hangi romandan esinlenerek yazılmıştır? Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanmaktadır? Masumlar Apartmanı Gülben (Merve Dizdar) kimdir? İşte tüm detayları ile Masumlar Apartmanı dizisi…

Masumlar Apartmanı dizisi hangi romandan esinlenerek yazılmıştır?

Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca insan tarafından heyecanla takip edilen TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisi, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilgi odağı halinde. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan “Madalyonun İçi” romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesine dayanan Masumlar Apartmanı her hafta salı günü milyonlarca izleyeni ekran başına kilitliyor. Yayınlandığı günden beri her bölümünde heyecan uyandıran ve başrol oyunucularının performansları ile büründürdükleri karakterler diziyi daha da ilginç hale dönüştürüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanında yer alan gerçek bir hikayeden esinlenerek yazılan ve oldukça başarılı senaryosu ile Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi ünlü oyuncularının başrolünde olduğu dizi haliyle birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Masumlar Apartmanı'nın konusu nedir?

Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı İnci karakteri kendisini her konuda baskı uygulayan dedesi ve erkek kardeşiyle yaşayan genç bir kadın. Yaşadığı kazadan sonra Bircan Sokullu'nun hayat verdiği Han karakteri ile tanışıyor ve Han'ın onun hayatına girmesiyle olaylar başlıyor. Han ise takıntıları olan 3 kız kardeşi ve unutkanlığı olan hasta babasıyla birlikte yaşamaktadır. İnci'nin Han ile başlayan ilişkisi iki aile arasında çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İnci'ye olan sevgisi ile psikolojik sorunları olan kız kardeşleri arasında mücadele veren Han, aynı zamanda hayatında var olmayan mutluluğa erişmeye çalışıyor.

Masumlar Apartmanı Gülben (Merve Dizdar) kimdir?

Merve Dizdar 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Oyunculuk bölümünde tamamlayan Merve Dizdar, Kadir Has Üniversitesi'nde de İleri Oyunculuk bölümünden Yüksek Lisans yapmıştır. Birçok tiyatro oyununda da yer alan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta ve Çılgın Dershane film ve dizileri ile kariyerinde profesyonelleşmiştir. Ayrıca, sunuculuk deneyimi de olan Dizdar, TRT Çocuk'ta yer alan Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğine Doğru programlarında sunuculuk yapmıştır.

Merve Dizdar'ın rol aldığı tiyatro oyunları

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2013 Bir İnfazın Portresi

2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)

2014 Kuşlar

2017 Yutmak

Merve Dizdar'ın rol aldığı film ve diziler

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2017 7 Yüz (Büyük Günahlar) Nihal BluTV

2015 Kertenkele İrem Atv

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dershane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin Atv

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri Saliha

2020 Masumlar Apartmanı Gülben TRT 1

2020 Eltilerin Savaşı Gizem

2019 Bir Aşk İki Hayat

2016 Yok Artık 2

2013 Mandıra Filozofu

2011 Bir Ses Böler Geceyi

Merve Dizdar'ın aldığı ödüller

XVII. Direklerarası Seyirci Ödülleri "Küçük Salon Kadın Oyuncu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[2]

21. Afife Tiyatro Ödülleri - "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[3]

Masumlar Apartmanı diğer oyuncuları kimlerdir?

Bircan Sokullu (Han)

Ailesi uğruna tüm hayallerinden ve hatta mutluluğundan vazgeçmiş olan Han, takıntıları olan 3 kız kardeşi ve hastalığı olan babasıyla birlikte yaşamaktadır. Tamamen işine ve ailesine odaklanan Han, İnci ile tanışana kadar monoton bir hayata sahiptir. İnci ile tanışması hayatının değişmesine ve onun da kendi mutluluğunu aramasına vesile olmuştur.

Farah Zeynep Abdullah (İnci)

İnci, hayatını radyo programcılığı yaparak sürdüren bir genç kadın olarak onu her anlamda baskı altında tutan dedesi Memduh ve kardeşi ile birlikte devam ettirmektedir. Bir kaza sonucu Han ile tanışan İnci, hayatında birçok anlamda değişimler yaşamıştır.

Merve Dizdar (Gülben)

Gülben, Han'ın ortanca kızkardeşidir. Ailenin en çekingen ve pasif üyesidir. Ablası Safiye onu baskısı altına almıştır. Onun da ablası kadar olmasada belli takıntıları mevcuttur. Bunun yanı sıra Gülben, sürekli aşık olmayı hayal ederek günlerini geçirir.

Diğer Oyuncular

Alper Saldıran (Uygar)

Metin Çoşkun(Hikmet)

Atilla Şendil (Memduh)

Uğur Uzunel (Esat)

Esra Ruşen (Esra)

Emir Özden (Ege)

İzem Katmer (Neriman)

Serenay Sarıkaya Masumlar Apartmanına katıldı

Bircan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın başrolünü oynadığı TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanına Farah Zeynep Abdullah'ın ayrımasıyla Serenay Sarıkaya dahil oldu. Serenay Sarıkaya'nın yakın arkadaşları olan Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın da devreye girmesiyle Serenay Sarıkaya resmen Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katılmış oldu. Serenay Sarıkaya'nın da dahil olduğu yeni bölümler birçok kişi tarafından heyecanla beklenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.