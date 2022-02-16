Masumlar Apartmanı 58. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı yeni bölüm (58. bölüm) izle

Masumlar Apartmanı 58. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama Masumlar Apartmanı 58. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm full HD izle...

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü oldukça heyecanlıydı. Peki ama Masumlar Apartmanı 58. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm full HD izle...

Masumlar Apartmanı 58. bölüm tek parça izle

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, “çöplüğe” gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci'nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir. Bu sır, Safiye'nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir.

Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben'in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

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