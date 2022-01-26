Masumlar Apartmanı 55. bölüm tek parça HD izle | Masumlar Apartmanı son bölüm nereden izlenir?

Masumlar Apartmanı 55. bölüm tek parça HD izlemek için diziseverler link araştırıyor. Yeni bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda en çok dikkat çeken durum Han'ın ortaya çıkması oldu. Peki ama 55. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle...

Masumlar Apartmanı 55. bölüm tek parça HD izlemek için diziseverler link araştırıyor. Yeni bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda en çok dikkat çeken durum Han'ın ortaya çıkması oldu. Peki ama 55. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle...

Masumlar Apartmanı 55. bölüm tek parça HD izle

Han'ın ortaya çıkışı Safiye'yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci'nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han'ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han'ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan'ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo'nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra'ya başvurur. Safiye, Naci'nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci'nin bir şartı vardır. Safiye'den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye'yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

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