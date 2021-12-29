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Masumlar Apartmanı 53. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz HD izle
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Masumlar Apartmanı 53. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz HD izle

Masumlar Apartmanı 53. bölüm tek parça izlemek için araştırmalar yapılıyor. Son bölümü merak eden ve izlemek isteyenler haberin detay kısmından öğrenebilirsiniz. Peki ama 53. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen Masumlar Apartmanı detayı...

2 Saat Önce
2021-12-29 19:42:54
Masumlar Apartmanı 53. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm kesintisiz HD izle

Masumlar Apartmanı 53. bölüm tek parça izlemek için araştırmalar yapılıyor. Son bölümü merak eden ve izlemek isteyenler haberin detay kısmından öğrenebilirsiniz. Peki ama 53. bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen Masumlar Apartmanı detayı...

Masumlar Apartmanı 53. bölüm tek parça izle

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

Masumlar Apartmanı 53. Bölümü Tek Parça İzlemek İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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