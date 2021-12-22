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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masumlar Apartmanı 52. bölüm tek parça izle| Masumlar Apartmanı 53. bölüm ön izleme ve Masumlar Apartmanı 53. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 52. bölüm tek parça izle| Masumlar Apartmanı 53. bölüm ön izleme ve Masumlar Apartmanı 53. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 52. bölümü tek parça olarak yayınlandı. Peki ama 52. bölümde neler oldu? Han, Ceylan’ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmuyor. Peki ama olaylar nasıl gelişiyor? 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-22 10:34:24
Masumlar Apartmanı 52. bölüm tek parça izle| Masumlar Apartmanı 53. bölüm ön izleme ve Masumlar Apartmanı 53. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 52. bölümü tek parça olarak yayınlandı. Peki ama 52. bölümde neler oldu? Han, Ceylan'ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmuyor. Peki ama olaylar nasıl gelişiyor? 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı 52. Bölüm Tek Parça

Han, Ceylan'ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmayacaktır. Bir yandan da içini kemiren bir hatayı telafi etmek için birini ziyarete gider. Bu ziyaretin sonundaysa beklemediği bir yüzleşme yaşar. Gülben'in yokluğuna alışamayan Safiye, kendini aşan bir adım atar ve Naci'den destek ister. Naci ise Safiye'ye bambaşka bir sürpriz hazırlamaktadır ancak hiç tahmin etmediği bir tepkiyle karşılaşır. Gülben, ne yeni evine ne Esat'a ne de evliliğin kendisine alışabilmiştir. Yaşadığı sıkıntılar giderek içinden çıkılmaz bir hal alır. Esat'sa bu sıkıntılardan kurtulmak için radikal bir çözüm bulur.

Masumlar Apartmanı 52. Bölüm Tek parça izlemek için tıklayın...

Masumlar Apartmanı 53. Bölüm Ön İzleme

Masumlar Apartmanı dizisinin 53. bölüm ön izlemesinde Safiye ve Naci'nin kapıda konuşma sahnesi veriliyor. Naci alt katın boş olup olmadığını sorduktan sonra Safiye'nin cevabına; "Bu dünyada ben, bi tek sana mecburum Safiye" sözlerini sarf etmesi en can alıcı noktaydı. Aşağıdaki linke tıklayarak 53. bölüm ön izlemesini izleyebilirsiniz. Bölümün fragmanları henüz yayınlanmadı.

Masumlar Apartmanı 53. bölüm ön izleme için tıklayın...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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