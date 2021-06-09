Masumlar Apartmanı 37. bölüm izle | Masumlar Apartmanı sezon finali full izle

Masumlar Apartmanı 37. bölüm izle | Masumlar Apartmanı 37. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Masumlar Apartmanı final bölümü dramatik sahneleri ile izleyicileri duygulandırdı. Han ile İnci'nin aşkı İnci'nin ölümü ile yarım kaldı. Han ise İnci'nin ölümünden sonra akıl hastanesine kaldırıldı. Masumlar Apartmanı 37. bölümü izleyemeyenler internetten Masumlar Apartmanı sezon finali full izle seçeneğini aratıyor. Masumlar Apartmanı 37. bölüm, sezon finali full izle seçeneği haberimizde olacak...

Masumlar Apartmanı 37. bölüm izle | Masumlar Apartmanı 37. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Masumlar Apartmanı final bölümü dramatik sahneleri ile izleyicileri duygulandırdı. Han ile İnci'nin aşkı İnci'nin ölümü ile yarım kaldı. Han ise İnci'nin ölümünden sonra akıl hastanesine kaldırıldı. Masumlar Apartmanı 37. bölümü izleyemeyenler internetten Masumlar Apartmanı sezon finali full izle seçeneğini aratıyor. Masumlar Apartmanı 37. bölüm, sezon finali full izle seçeneği haberimizde olacak...

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Masumlar Apartmanı sezon finali full izle

TRT'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı sürpriz bir sonla sezon finali yaptı. Masumlar Apartmanı sezon finalini izlemek isteyenler de Masumlar Apartmanı 37. bölüm izle seçenğini araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı 37. bölüm izle linki yukarıda paylaşıldı. Masumlar Apartmanı 37. bölümü inretnetten izlemek isteyenler de Masumlar Apartmanı 37. bölüm tek parça HD izle seçeneğinin araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı 37. bölüm TRT'nin internet sitesinden ücretsiz üye olunarak izlenebilir.

İnci öldü, Han akıl hastanesine yatırıldı

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali ile ekranlara ara verdi. Dizi 8 Haziran salı akşamı yayınlanan 37. bölüm ile izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İzleyiciler İnci'nin sürpriz bir şekilde ölümü ile adeta şok oldu. Masumlar Apartmanı 37. bölüm dramatik bir sonla bitti. Masumlar Apartmanı'nda İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. İnci kaza yapmadan önce hamile olduğunu öğrenmişti. Han İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Han ise daha sonra akıl hastanesine yatırıldı.

İnci öldü mü?

Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı sezon finalinin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı."Benim ağzımdan duymadığınız cümlelere inanmayın. İnci'nin yolculuğu burada bitti. Dizi bitene kadar kalbim hep ekiple olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci." dedi.

Masumlar Apartmanı reyting sonuçları

Masumlar Apartmanı 8 Haziran günü yayınlanan bölümü ile reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı. Masumlar Apartmanı Total'de 2. olurken AB'de zirvede yer aldı. İşte 8 Haziran 2021 reyting sonuçları;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.