MasterChef'te kim çift tadım yaptı? 7 Eylül MasterChef çift tadım hangi yarışmacı yaptı? Kırmızı takım mı mavi takım mı çift tadım yaptı? TV8 kanalında yayınlanan sevilen yemek yarışma programı MasterChef'in 64. bölümü 7 Eylül akşamı yayınlanacak. Programın fragmanında bir yarışmacının çift tadım yaptığı görülüyor. Mavi takım ve kırmızı takımın dokunulmazlık için yarışacağı programda kimin, hangi yarışmacının çift tadım yaptığı merak konusu oldu.

MasterChef'te kim çift tadım yaptı? 7 Eylül MasterChef çift tadım hangi yarışmacı yaptı? Kırmızı takım mı mavi takım mı çift tadım yaptı? TV8 kanalında yayınlanan sevilen yemek yarışma programı MasterChef'in 64. bölümü 7 Eylül akşamı yayınlanacak. Programın fragmanında bir yarışmacının çift tadım yaptığı görülüyor. Mavi takım ve kırmızı takımın dokunulmazlık için yarışacağı programda kimin, hangi yarışmacının çift tadım yaptığı merak konusu oldu.

MasterChef'in ana kadrosu geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Kıyasıya mücadelenin yer aldığı yarışmada veda edenler de oldu. Yarışmaya devam edebilmek için tüm yarışmacılar jüri üyelerine yaptığı yemekleri beğendirmeye çalışıyor. TV8'in en çok izlenen programlarından olan MasterChef'in 7 Eylül'de yayınlanan 64. bölümünde yine çift tadım vakası yaşandı. Mavi takım ile kırmızı takımın dokunulmazlığı alabilmek için yarışacağı günde Mehmet Şef bir kişinni çift tadım yaptığını açıkladı. 64. bölüm fragmanında yer alan görüntüleri izleyenler kimin hangi yarışmacının çift tadım aptığını araştırmaya başladı.

MasterChef'te kim çift tadım yaptı?

MasterChef 64. bölümü 7 Eylül Çarşamba günü TV8'de yayınlanacak. Yayınlanan fragmanda bir yarışmacının çift tadım yaptığı için yarışmanın durdurulduğu görülüyor. Çift tadım yapan yarışmacının kim olduğu 7 Eylül akşamı yayınlanacak olan MasterChef 64. bölümde belli olacak.

7 Eylül MasterChef çift tadım hangi yarışmacı yaptı?

64. bölümde hangi yarışmacının çift tadım yaptığı programın yayınlanmasından sonra netlik kazanacak. MasterChef 7 Eylül'de saat 20.00'de başlayacak.

MasterChef hakkında

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MasterChef Türkiye şampiyonları kimler?

Muzaffer Şenduran

Uğur Kardaş

Cemre Uyanık

Serhat Doğramacı

Eren Kaşıkçı