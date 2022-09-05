MasterChef’te bu hafta elenen kim oldu? MasterChef son bölüm izle | MasterChef 61. Bölüm

Milyonlarca izleyiciyi ekrana kitleyen bu yarışma hayranları tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor! Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunduğu bu program TV’lerin en sevilenlerinden. Peki MasterChef’te bu hafta kim elendi? MasterChef’te son bölümde kim ayrıldı? İşte MasterChef 61. Bölüm özeti…
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın hem jüri üyeliği hem de sunumu ile ekranlara gelen MasterChef son bölümde eleme heyecanı vardı. Eleme adaylarının arasından bir yarışmacı bu akşam yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. Peki, Masterchef'te kim elendi? Bu hafta MasterChef'ten kim ayrıldı? MasterChef son bölüm izle…
TV8 ekranlarında yeni sezonu ile izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden ikinci isim belli oldu. MasterChef son bölümde bu sezonun ikinci eleneni açıklandı. Peki MasterChef'ten kim ayrıldı? MasterChef'te son bölümde neler yaşandı?
MasterChef son bölüm özeti
MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar iki turda hünerlerini sergiledi. Şefler tarafından belirlenen fındık ürünü ile en iyi tabağı hazırlayan 3 yarışmacı, yarışmaya devam ederken kalan 3 isim ise ikinci etapta mücadele etti.
Mavi ve Kırmızı Takımlar arasında hafta boyu yapılan oyunların ardından eleme potasında bulunan isimler şunlar olmuştu;
Fatma, Metin, Onur, Ayaz, Görkem ve Burak olmuştu.
Eleme potasında yer alan yarışmacılar, fındık ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yaptı.
Şeflerin tadımı sonrası eleme potasından çıkan 3 isim; Fatma Nur, Görkem ve Burak olarak açıklandı.
Son eleme oyununda karşı karşıya gelen; Ayaz, Metin ve Onur oldu.
MasterChef'te kim elendi?
Bu üç kişi Mehmet Şef'in imza yemeği Tiryaki'yi en güzel şekilde yapmak için yarıştı.
İkinci etabın sonunda eleme adaylarının heyecanla hazırlamış olduğu yemeklerin lezzetine bakıldı.
MasterChef 2022'de yarışmaya veda eden isim Onur olarak açıklandı.
MasterChef 61. Bölüm izle!
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MasterChef bölümlerini izlemek için TV8'in resmi web adresine veya YouTube kanalına erişim sağlanabilir.
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