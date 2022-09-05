MasterChef’te bu hafta elenen kim oldu? MasterChef son bölüm izle | MasterChef 61. Bölüm

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın hem jüri üyeliği hem de sunumu ile ekranlara gelen MasterChef son bölümde eleme heyecanı vardı

. Eleme adaylarının arasından bir yarışmacı bu akşam yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. Peki, Masterchef'te kim elendi? Bu hafta MasterChef'ten kim ayrıldı? MasterChef son bölüm izle…