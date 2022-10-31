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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masterchef kim elendi? Masterchef 115. bölümde hangi yarışmacı elendi? Masterchef 30 Ekim Pazar potadaki hangi isim elendi?

Masterchef kim elendi? Masterchef 115. bölümde hangi yarışmacı elendi? Masterchef 30 Ekim Pazar potadaki hangi isim elendi?

Masterchef kim elendi? Zorlu geçen bir hafta sonunda, mavi takım 3-0 galibiyet kazandı. Kırmızı takımdan Fatmanur haricinde herkes potaya gitti. Peki ama potada hangi isimler var ve Masterchef 115. bölümde hangi yarışmacı elendi? Masterchef 30 Ekim Pazar potadaki hangi isim elendi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-10-31 00:26:55
Masterchef kim elendi? Masterchef 115. bölümde hangi yarışmacı elendi? Masterchef 30 Ekim Pazar potadaki hangi isim elendi?

Masterchef kim elendi? Zorlu geçen bir hafta sonunda, mavi takım 3-0 galibiyet kazandı. Kırmızı takımdan Fatmanur haricinde herkes potaya gitti. Peki ama potada hangi isimler var ve Masterchef 115. bölümde hangi yarışmacı elendi? Masterchef 30 Ekim Pazar potadaki hangi isim elendi? İşte detaylar...

Masterchef kim elendi?

Hafta içinde yapılan yarışmalar sonucunda, potaya giden isimler Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay olmuştu. Bu 6 isimden 3'ü ilk etapta yaptığı yemeklerle potadan kurtuldu.

İkinci yarışma için Büşra, Serpilay ve Tayfun yarıştı. Yarışmacılar şef tabağı için yarıştı.

Kim elendi?

Son bölümde elenen isim Tayfun oldu.

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