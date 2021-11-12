İzleyicileri ekrana kilitleyen yarışma programı MasterChef Türkiye’de yarışmaya veda etmesi muhtemel son adaylar da belli oldu. Üçüncü dokunulmazlık oyunu ile 12. haftanın eleme adayları belli oldu. 11 Kasım Perşembe bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, son takım oyununda karşılaştı. MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? Tüm detaylar haberimizde...

Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de on ikinci haftanın eleme adayları bu akşam belli oldu. MasterChef 2021 yarışmacıları, 11 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen 111. bölümde Mersin'e konuk oldu. Mavi takım ve Kırmızı takım, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Konuklarına yöresel yemekler hazırlayan iki takımdan biri misafirlerin verdiği oylar ile dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takım ise haftanın 5. ve 6. eleme adayını belirledi. 11 Kasım Mastercehef'in yayınlanmasının ardından bölümü izleyemeyen takipçiler internette “MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizin detaylarında…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam son dokunulmazlık oyunu ile haftayı galip bitiren takım belli oldu. Mersin'de oynanan takım oyununda yöresel yemekler yapıldı. Oyunda sekiz konuk jürilik yaptı ve iki takımın yemekleri için oy kullandı. Yapılan sayım ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyununu 22-18 skorla Mavi takım kazandı. Böylece Mavi takım, haftayı 2-1 galip bitirdi. Kazanan takım, ayrıca Trendyol cüzdan bakiyesi ödülü kazandı. Ayrıca çekiliş hakkı kazandılar.

DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ

1- Yüksük çorbası

2- Vardabit paçası

3- Batırık

4- Etli gölevez

5- Mamul

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Kalan üç kişi arasında oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu ile iki eleme adayı otomatikman belirlenmiş oldu. Gecenin en iyi yemeğini yapan Mert, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, 1. eleme adayı olarak Araz'ı gösterdi. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, ikinci eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren oldu. Onun potaya gönderdiği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Oylamada ise potaya giden dördüncü eleme adayı Pelin oldu.

Üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu Mersin'de yapıldı. Konukların verdiği oylar ile dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyuna üç kişi girdiği için kazanan isim, kendini kurtarırken diğer iki isim direkt olarak potaya girecek.

Bireysel dokunulmazlık oyununda üçüncü olan Burcu, haftanın beşinci eleme adayı oldu. Dokunulmazlığı kazanan Mert olunca Sergen de haftanın altıncı eleme adayı oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.