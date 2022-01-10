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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Maske Kimsin Sen ne zaman hangi kanalda? Maske sen kimsin hangi gün?

Maske Kimsin Sen ne zaman hangi kanalda? Maske sen kimsin hangi gün?

Maske Kimsin Sen yarışması ilk bölümünden bu yana izleyiciyi ikiye böldü. Yarışmayı çok sevenler ve hiç sevmeyenler oldu. Peki ama bu yarışmanın konusu ne? Maske Kimsin Sen hangi kanalda hangi günler ekrana geliyor? Bu yarışmanın jüri üyeleri ve saati gibi merak edilen bütün konular...

2 Saat Önce
2022-01-10 14:06:12
Maske Kimsin Sen ne zaman hangi kanalda? Maske sen kimsin hangi gün?

Maske Kimsin Sen yarışması ilk bölümünden bu yana izleyiciyi ikiye böldü. Yarışmayı çok sevenler ve hiç sevmeyenler oldu. Peki ama bu yarışmanın konusu ne? Maske Kimsin Sen hangi kanalda hangi günler ekrana geliyor? Bu yarışmanın jüri üyeleri ve saati gibi merak edilen bütün konular...

Maske Kimsin Sen Hangi Gün Hangi Kanalda?

Maske Kimsin Sen yarışması her pazar Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. İlk yayınlanma tarihi 01 Ocak Cumartesi günü olduğu için, cumartesi günleri ekrana geleceğini düşünen seyirciler, meraklagünü araştırıyorlardı. Tam olarak gece 00:00'da yayınlanan yarışmanın sunucusu Tansel Öngel oldu. Jüri üyeleri ise Eda Ece, Melis Sezen, Ali Yücesoy ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Maske Kimsin Sen yarışması nasıl bir yarışma?

Kısaca Maske; ünlü isimlerin kostümleriyle tanınmayacak şekilde hazırlandığı ve şarkı söyledikleri bir yarışmadır. Jüri üyeleri, ipucu ve şarkıdaki sesleriyle bu ünlü kişileri tahmin etmeye çaalışıyor.

Düellolardan oluşan yarışmanın sonunda bir kişi elleniyor ve maskesini çıkarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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