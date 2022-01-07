Maske Kimsin Sen? geyik kim? Maske Geyik hangi oyuncu?

Maske Kimsin Sen? adlı program ilk günden beri birçok heyecanı içerisinde bulunduran ve merak uyandıran bir program oldu. Maskelerin ardındaki ünlülerin, jüler tarafından kim olduğunu tahmin etmeye çalışılıyor. Peki ama geyiği canlandıran ünlü isim kim? Sosyal medyada verilen cevapları sizler için derledik. İşte Maske Kimsin Sen? Geyik karakteri...

Maske Kimsin Sen? adlı program ilk günden beri birçok heyecanı içerisinde bulunduran ve merak uyandıran bir program oldu. Maskelerin ardındaki ünlülerin, jüler tarafından kim olduğunu tahmin etmeye çalışılıyor. Peki ama geyiği canlandıran ünlü isim kim? Sosyal medyada verilen cevapları sizler için derledik. İşte Maske Kimsin Sen? Geyik karakteri...

"Maske Kimsin Sen?" geyik kim?

Maske Kimsin Sen? yarışmasının geyik karakteri henüz belli olmadı. Fakat yorumlarda birçok isim yer aldı. Geyik karakteri için; Hande Erçel, Burcu Özberk Pınar Deniz, Biran Damla Yılmaz, Demet Özdemir gibi cevapları sosyal medyada gündem oldu.

Maske Kimsin Sen?" programı sunucusu kim?

Tansel Öngel (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.