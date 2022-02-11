Maske Kimsin Sen? Final | 'Maske Kimsin Sen?' finalde kim kazandı? Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?

Maske Kimsin Sen? Final | Maske Kimsin Sen? yarışmasının final yapmasının üzerine akıllardaki tek soru yarışmayı kimin kazandığı oldu. Peki 'Maske Kimsin Sen?' finalde kim kazandı? Tabi bunun yanı sıra birçok ünlü ismin şarkı söylediği maskeler de merak konusu oldu. Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı? İşte merak edilen Maske Kimsin Sen Final...