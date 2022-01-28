'Maske Kimsin Sen?' Eda Ece neden yok? | Maske Kimsin Sen? Eda Ece yerine kim geldi?

'Maske Kimsin Sen?' Eda Ece neden yok? sorusunun yanıtı aranıyor. Geçtiğimiz günlerde kovid olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Eda Ece'nin yerine kimin geleceği merak konusu oldu? İşte bu hafta Maske Kimsin Sen Eda Ece haberleri...

"Maske Kimsin Sen?" Eda Ece neden yok? sorusunun yanıtı aranıyor. Geçtiğimiz günlerde kovid olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşan Eda Ece'nin yerine kimin geleceği merak konusu oldu? İşte bu hafta Maske Kimsin Sen Eda Ece haberleri...

"Maske Kimsin Sen?" Eda Ece neden yok?

Maske Kimsin Sen? yarışmasında sevilen oyuncu Eda Ece'nin bu hafta koltuğunda olmaması sevenlerini üzdü. Koronavirüs olduğunu sosyal medya hesaplarından duyuran oyuncunun 2 hafta yarışmaya gelemeyeceği düşünülüyor.

Eda Ece koronavirüs olduğunu sosyal medya hesabından "İkinci kez covid oldum. 'Yasak Elma'ya, 'Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana gayet iyiyim..." sözleriyle duyurdu.

Güzel oyuncu twitter hesabından "2. kez covid oldum evdeyim. Gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve 2 aşılı olduğum için hafif geçiyor. Tavsiyelere uyun, kendinize dikkat edin." sözlerini de paylaştı.

Maske Kimsin Sen? Eda Ece yerine kim geldi?

Maske Kimsin Sen?" yarışmasının sunucularında bir değişiklik yaşanmadı. Eda Ece'nin koronavirüse yakalanması sonucu yarışmaya ara verdiği duyuruldu, yerine gelecek olan isim henüz açıklanmadı. .