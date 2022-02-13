Maske Kimsin Sen? bütün maskeler | Aslan, Tavus kuşu, Unicorn, Geyik, Ördek, Kuzgun kim? Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?

Maske Kimsin Sen? bütün maskeler merak konusu oldu. Final kararı alan yarışmada Aslan, Tavus kuşu, Unicorn, Geyik, Ördek Kuzgun kim çıktı? Maskelerin altındaki ünlüler kimlerdi? İşte merak edilen Maske Kimsin Sen? yarışmasının detayları...

Maske Kimsin Sen? bütün maskeler merak konusu oldu. Final kararı alan yarışmada Aslan, Tavus kuşu, Unicorn, Geyik, Ördek Kuzgun kim çıktı? Maskelerin altındaki ünlüler kimlerdi? İşte merak edilen Maske Kimsin Sen? yarışmasının detayları...

Maske Kimsin Sen? bütün maskeler

Maske Kimsin Sen yarışmasında kazanana sürpriz bir ödül ve altın maske ödülü verildi. Yarışmanın kazananı Aslan maskesiyle Özge Borak oldu. Binlerce tahmin gelen aslan maskesinin altındaki isim için Özge Borak'ın adı da geçmişti.

Aslan, Tavus kuşu, Unicorn, Geyik, Ördek, Kuzgun kim?

"Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?" sorusunun yanıtı aranıyor. Sevilen yarışma Maske Kimsin Sen? final kararı aldı ve maskelerin altındaki ünlü yüzler ortaya çıktı. İşte Maske Kimsin Sen? kadrosu;

Maske Kimsin Sen yarışmasında Aslan, Özge Borak çıktı.

Maske Kimsin Sen yarışmasında Tavus kuşu, Emre Altuğ çıktı.

Maske Kimsin Sen yarışmasında Unicorn, Berna Laçin çıktı.

Maske Kimsin Sen yarışmasında Geyik Burcu Özberk çıktı.

Maske Kimsin Sen yarışmasında Ördek, Aslı Bekiroğlu çıktı.

Maske Kimsin Sen yarışmasında Kuzgun, Kubilay Aka çıktı. .