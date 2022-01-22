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Maske Kimsin Sen Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen kim elendi?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Maske Kimsin Sen Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen kim elendi?

Maske Kimsin Sen Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen kim elendi?

Maske Kimsin Sen kim elendi? Ayna kim? İlk günden itibaren büyük heyecan uyandıran Maske Kimsin Sen? yarışmasının son bölümünde elenen ünlü merak konusu oldu. Peki ama Maske yarışmasının son bölümünde kim elendi, ayna mı elendi? Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen son bölüm detayları...

1 Saat Önce
2022-01-22 22:55:45
Maske Kimsin Sen Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen kim elendi?

Maske Kimsin Sen kim elendi? İlk günden itibaren büyük heyecan uyandıran Maske Kimsin Sen? yarışmasının son bölümünde elenen ünlü merak konusu oldu. Peki ama Maske yarışmasının son bölümünde kim elendi, ayna mı elendi? Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen son bölüm detayları...

Maske Kimsin Sen Ayna kim çıktı?

Maske Kimsin Sen yarışmasının izleyicileri heyecan ve neşeyi doruklarında yaşıyor. Müzik keyfini çıkaran seyirciler her hafta hangi maskenin altında hangi ünlü olduğunu bulmak iiçn tahminde bulunuyor.

Bu hafta Maske Kimsin Sen yarışmasının elenen ismi "Ayna" oldu. Peki ayna kim çıktı? Ayna maskesinin altından Biran Damla Yılmaz çıktı.

Maske Kimsin Sen kim elendi?

Maske Kimsin Sen yarışmasının son bölümünde "Ayna" elendi. Ayna maskesini taşıyan ünlünün; Gonca Vuslateri, Biran Damla Yılmaz gibi isimler olabileceği konuşulmuştu. Ayna maskesinin altından Biran Damla Yılmaz çıktı.

  • Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
  • Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
  • Ağaç (Derya Baykal) - 3. Bölüm
  • İskelet (Keremcem) - 4. Bölüm
  • Şövalye (Ender Saraç) - 5. Bölüm
  • Ayna (Biran Damla Yılmaz) - 6. Bölüm

ayna kim çıktı .

YORUMLAR (1)

bilge

şaşırmadım

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