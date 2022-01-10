Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi? Maske Kimsin Sen 4. Bölüm full izle!

Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi? Maske Kimsin Sen yarışmasının dördüncü bölümü yayınlandı. Birçok ünlü ismin yer aldığı yarışmanın son bölümünü izlemeyenler ve izlemek isteyenler İskelet maskesinin ardındaki ünlü ismi merak etti. Peki ama İskelet kimdi? Maske 4.bölümde kim elendi? Maske Kimsin Sen 4. Bölüm full izle!

Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi? Maske Kimsin Sen yarışmasının dördüncü bölümü yayınlandı. Birçok ünlü ismin yer aldığı yarışmanın son bölümünü izlemeyenler ve izlemek isteyenler İskelet maskesinin ardındaki ünlü ismi merak etti. Peki ama İskelet kimdi? Maske 4.bölümde kim elendi? Maske Kimsin Sen 4. Bölüm full izle!

Maske Kimsin Sen 4 bölüm kim elendi?

Maske Kimsin Sen yarışmasının 9 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde ekranlara veda eden isim İskelet maskesiyle Keremcem oldu.

Dört farklı jüri üyesinin yer aldığı yarışmanın sunucusu Tansel Öngel oldu. Jüri koltuğunda ise; Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy oturuyor.

Yarışmacıların hazırladığı 3 doğru 1 yanlış ipucu videosundan da yol alarak maskenin arkasındaki ünlüyü bilmeye çalışan jürilerin heyecannı ve komik anları, yarışmanın sevilmesine sebep oldu. Büyük merak uyandıran yarışmanın 4.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.