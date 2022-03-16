Marvel'ın ilk Müslüman kahramanı kim? Marvel ilk Müslüman karakeri canladıran oyuncu kim? Marvel Müslüman karakter
Marvel'ın ilk Müslüman kahramanı kim? Pakistan kökenli Amerikalı oyuncu Iman Vellani'nin canlandırdığı Müslüman Marvel karakteri gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Iman Vellani kimdir ve nasıl bir karakteri canlandırıyor? İşte merak edilen Marvel son dakika haberi...
2022-03-16 15:03:47
Pakistan kökenli Amerikalı oyuncu Iman Vellani'nin canlandırdığı Müslüman Marvel karakteri gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Iman Vellani kimdir ve nasıl bir karakteri canlandırıyor? İşte merak edilen Marvel son dakika haberi...
Marvel'ın ilk Müslüman kahramanı kim?
16 yaşındaki Pakistan kökenli Amerikalı Iman Vellani'nin canlandırdığı, Kamala Khan, namı diğer Ms. Marvel (Bayan Marvel) karakteri "İlk Müslüman Marvel Kahramanı" olarak kaydedildi.
Kamala Khan Marvel Stüdyoları'nın ilk Müslüman süper kahraman dizisi olarak 8 Haziran'da Disney+'da yayınlanmaya başlayacak. Youtube platformunda yayınlanan ilk fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
MARVEL İLK MÜSLÜM KAHRAMANIN DİZİ FRAGMANI LİNKİ...
Marvel ilk Müslüman karakeri canladıran oyuncu kim?
Iman Vellani Marvel'ın ilk Müslüman karakterini canlandıracak Pakistan asıllı Amerikalı oyuncu.
Marvel tarafından 2013 yılında tanıtılan Captain Marvel hayranı Pakistan asıllı Amerikalı karakter Kamala Khan, 2014 yılında özel güçlere ve bir süper kahraman ismine kavuşmuştu. Ms. Marvel olarak adlandırılan bu yeni süper kahraman Marvel'ın ilk Müslüman süper kahramanı olmuştu.
Iman Vallani kimdir?
Iman Vellani 3 Eylül 2002 doğumlu Kanadalı oyuncudur. Eylül 2020'de Vellani, Kamala Khan karakterini Disney+ dizisi Ms. Marvel'da canlandırarak ilk televizyon çıkışını yapacağını açıkladı. Vellani aynı karakteri The Marvels filminde de canlandıracak. .
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