Marvel'ın ilk Müslüman kahramanı kim? Marvel ilk Müslüman karakeri canladıran oyuncu kim? Marvel Müslüman karakter

Marvel'ın ilk Müslüman kahramanı kim? Pakistan kökenli Amerikalı oyuncu Iman Vellani'nin canlandırdığı Müslüman Marvel karakteri gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Iman Vellani kimdir ve nasıl bir karakteri canlandırıyor? İşte merak edilen Marvel son dakika haberi...