DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yeni bina ve araç alımı durduruldu
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Zafer: Bankalar, teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyor
Çiftlik Bank'a kaptırılan paralar geri alınacak mı? Çiftlik bank mağdurlarına para ödenecek mi?
FuzulEv'den tasarruf finansman modeli şirketlerinin BDDK başvurularına ilişkin değerlendirme
Engin Ardıç: Kılıçdaroğlu hastaneye yatırılmalıdır
Güneş gözlüğü seçiminde dikkatli olmak gerekiyor
Çiftlik Bank mağdurlarının parası geri ödenecek mi? Çiftlik Bank paraları geri alınacak mı?
6 il için sağanak yağış uyarısı
'Tosuncuk', Sao Paulo'da teslim oldu
Böbrek hastası Ayşe Dündar için ‘Bombay’ grubu kan aranıyor
Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk nerede teslim oldu? Tosuncuk kimdir?
Üniversite harçlarına yüzde 10 zam yapıldı
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarın sona eriyor
Avrupa Birliği'nin COVID-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi
Rusya: Kanal İstanbul konusunda Türkiye'den güvence aldık

Mahur, Maraşlı’nın gerçek kimliğini öğrendi!

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı”nın ekrana gelen bölümünde Maraşlı’nın büyük sırrını Mahur öğrendi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.07.2021 09:05:02
Mahur, Maraşlı’nın gerçek kimliğini öğrendi!

Nefeslerin tutulduğu bölümde, Maraşlı ile yıldırım nikahıyla evlenmeye kabul eden Mahur gelinlik provasında büyük bir gerçekle yüzleşti. Gelinlikçiyi ziyaret eden Dilara; Mahur'a, Maraşlı'nın aslında Mehmet İnce olduğunu söyledi. Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur'un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı'ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı.

Büyük finale doğru geri sayıma başlayan dizide, bugüne kadar birçok badire atlatan fakat aşklarından asla vazgeçmeyen Maraşlı ve Mahur'un akibeti büyük bir merakla bekleniyor.

“Maraşlı”nın yeni bölümü 6 Temmuz Salı akşamı atv'de ekrana gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş