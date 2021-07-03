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“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri

TRT, FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk SilahlıKuvvetleri’ne (TSK)sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlara, yaşanmış olaylara ve belgelere yer veren drama belgesel “Mahrem”,ilk bölümüyle 14 Temmuz Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek.

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03.07.2021 22:52:19
“MAHREM”:İtirafçıların Ağzından FETÖ’nün Şifreleri

TRT 1 tarafından hazırlanan “Mahrem” belgeseline ait ilk tanıtım, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Eren: “FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz”

Belgeselle ilgili yaptığı paylaşımda Eren, “FETÖ'nün alçaklıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Hain terör örgütünün kirli ve karanlık yapılanmasının, örgüt şemasının, TSK'ya sızma faaliyetlerinin tanıkların beyanlarıyla ortaya konduğu “MAHREM”, ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT ekranlarında,” açıklamalarına yer verdi.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alacak.

Şok mangaları ile hayatları karartılan askeri öğrenciler

“Mahrem” belgeseliyle ilgili yayımlanan ilk tanıtımda,FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde hakimiyet kurmasında büyük etkisi olan “Şok Mangaları” da yer alıyor.

“Himmettir” diyerek çalınan sınav soruları

Belgeselinilk tanıtımındaFETÖ'nün askeri okullara yerleştirmek için özel olarak yetiştirdiği ve takibe aldığı gençlere askeri okullara giriş sınavı sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdiği de gözler önüne seriliyor.

159 ayrı mekânda çekildi

“Mahrem” belgeselinin çekimleri 4 ilde, 159 farklı mekânda ve 11 haftada gerçekleştirildi. Belgeselde 2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı.Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu'nun ve Gürkan Tanyaş'ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği belgeselin yönetmenkoltuğunda Hamit Coşkun oturuyor.“Mahrem” belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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