Mahkum dizisi 2. bölüm full izle | Mahkum ikinci bölümde neler oldu?

Mahkum dizisinin konusu ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başardı. Sosyal medyada da adından sıklıkla söz ettiren Mahkum'un yeni bölümü yayınlandı. Peki Mahkum dizisi hangi günler ekrana geliyor? Mahkum 2. bölümde neler oldu? Mahkum dizisi ikinci bölüm kesintisiz izle!

Mahkum dizisinin konusu ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başardı. Başrollerinde; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Bülent Seyran gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci bölümü yayınlandı. İşte Mahkum ikinci bölüm özeti! Mahkum 2. bölüm full izle!

Mahkum ikinci bölümde neler oldu?

Bir yandan kederli halde ailesinin yasını tutan Fırat, bir yandan da o güne kadar içeri attırdığı mahkumların önüne yem olma tehlikesindedir. Tüm Türkiye tarafından cani ilan edilen Fırat'a, kendisi bile güvenmiyordur. Fırat ailesinin katili olup olmadığını hatırlamaya çalışırken, koca ülkede onun suçsuzluğuna o güne kadar hep terslediği Cemre inanır sadece ve avukatı olmayı teklif eder. Yeni hayatına ve kimliğine iyiden iyiye alışan Barış ise Savaş'ın bıraktığı yerden işleri devam ettirmeye çalışır. Ancak bu yeni hayatın bilinmezlikleri onu da zorlayacaktır. Her şey yoluna koyduğunu düşündüğü anda ise beklenmedik bir telefonla sarsılır. Yoksa en büyük düşmanı Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya mı başlamıştır?

Mahkum dizisi 2. bölüm full izle

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.