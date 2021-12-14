Mahkum 2. fragmanı yayınlandı mı? İlk bölümünde büyük bir beğeni toplayan Mahkum dizisinin ikinci bölümü de merakla bekleniyor. Büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin fragmanları da yakından takip ediliyor. İşte Mahkum yeni fragman izle...

Mahkum 2. fragmanı yayınlandı mı? İlk bölümünde büyük bir beğeni toplayan Mahkum dizisinin ikinci bölümü de merakla bekleniyor. Büyük bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin fragmanları da yakından takip ediliyor. İşte Mahkum yeni fragman izle...

Mahkum dizisi 2. bölüm fragmanı izle

Mahkum dizisinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir merakla beklenen dizinin fragmanında da merak uyandırıcı unsurlar yer alıyor. Fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

Mahkum dizisi 2. bölüm 1. fragmanı için tıklayın...

Mahkum dizisinin konusu

Onurlu bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut; Türkiye'nin en güçlü ailelerinden Yesariler'in oğlu Barış Yesari'nin işlediği kadın cinayeti dosyasını üstlenir.

İşlediği cinayetin üstünü, ailesinden aldığı güçle örtmeye çalışan Barış, karşısında hiç görmediği tarzdan bir savcıyla, Fırat'la karşı karşıya gelir. Fırat tehlikesi büyüdükçe büyür, Barış iyice köşeye sıkışır.

Her ne olursa olsun dosyanın peşini bırakmayan Fırat'ın hayatı, bir gecede kabusa dönüşür. Eşi Zeynep ve kızı Nazlı ile doğum gününü kutladıkları gecenin sabahında gözünü hapishanede açar. Zeynep'in ve kızı Nazlı'nın cinayet zanlısı olarak yargılanmaktadır. Fakat Fırat geriye dönük hiçbir şey hatırlamaz…

Mahkum dizisi oyuncuları kimler?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.