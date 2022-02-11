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Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm özeti
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm özeti

Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm özeti

Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümü de nefes kesiciydi. Peki ama son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm nereden tek parça izlenir, linki? Mahkum 9. bölüm tek parça izle...

12 Dakika Önce
2022-02-11 14:55:35
Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm özeti

Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İlk yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümü de nefes kesiciydi. Peki ama son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm nereden tek parça izlenir, linki? Mahkum 9. bölüm tek parça izle...

Mahkum 9. bölüm tek parça izle

Mahkum dizisinin yeni bölümü olan 9. bölümde "Koğuş intikamını alıyor." Mahkum'un 9. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Mahkum son bölümde neler oldu?

Mahkum yeni bölüm özeti;

Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir. Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?

Mahkum hakkında

FOX TV ekranlarında karşımıza gelen Defendant dizisi uyarlaması Mahkum'un ilk yayın tarihi 14 Aralık 2021.

Uğraş Güneş'in senaristliğini yaptığı dizinin yönetmeni Volkan Kocatürk. Sevilen dizinin yapımcılığını da Asena Bülbüloğlu üstleniyor.

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