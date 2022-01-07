Mahkum 5. bölüm ne zaman? Mahkum 5 bölüm full izle
Mahkum 5 bölüm full izlemek için araştırmalar sürüyor. Özellikle 5 bölümde büyük bir heyecan ve izleyici kitlesine sahip olan dizi yayınlanmadı. Peki ama dizi bitti mi? Mahkum dizisi 5. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...
2022-01-07 15:38:44
Mahkum 5 bölüm full izlemek için araştırmalar sürüyor. Özellikle 5 bölümde büyük bir heyecan ve izleyici kitlesine sahip olan dizi yayınlanmadı. Peki ama dizi bitti mi? Mahkum dizisi 5. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...
Mahkum 5. ölüm ne zaman?
Mahkum dizisi her peşembe günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta yayınlanmayan dizi 13 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.
Mahkum 5 bölüm
Mahkum dizisinin 5. bölümü yayınlanmadı. Peki ama bir önceki bölümde neler oldu? İşte 4. bölüm özeti;
Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…
Mahkum Dizisi Oyuncuları
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari/Savaş Yesari
Seray Kaya : Cemre Uysal
Melike İpek Yalova : Büge Yesari
Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı
Hakan Salınmış : Beybaba
Nihal Koldaş : Tomris Yesari
Mehmet Ulay : Zahit Yesari
Hakan Karsak : Hacı Alagöz
Anıl İlter : Tahir
Tugay Mercan : Paşa
Hayal Köseoğlu : Sasha
Muharrem Türkseven : Kanber
Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü
Furkan Kalabalık : Bekir
Burcu Cavrar : Ceyda
Alara Bozbey : Zeynep Bulut
Gürberk Polat : Eren
Murat Şahan : Gardiyan
Gülçin Hatıhan : Nazan
Ramiz Mullamusa : Ali
Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut
İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari
Gökhan Tercanlı : Zafer
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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