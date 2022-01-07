Mahkum 5. bölüm ne zaman? Mahkum 5 bölüm full izle

Mahkum 5 bölüm full izlemek için araştırmalar sürüyor. Özellikle 5 bölümde büyük bir heyecan ve izleyici kitlesine sahip olan dizi yayınlanmadı. Peki ama dizi bitti mi? Mahkum dizisi 5. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...

Mahkum 5 bölüm full izlemek için araştırmalar sürüyor. Özellikle 5 bölümde büyük bir heyecan ve izleyici kitlesine sahip olan dizi yayınlanmadı. Peki ama dizi bitti mi? Mahkum dizisi 5. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...

Mahkum 5. ölüm ne zaman?

Mahkum dizisi her peşembe günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu hafta yayınlanmayan dizi 13 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

Mahkum 5 bölüm

Mahkum dizisinin 5. bölümü yayınlanmadı. Peki ama bir önceki bölümde neler oldu? İşte 4. bölüm özeti;

Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…

Mahkum Dizisi Oyuncuları

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari/Savaş Yesari

Seray Kaya : Cemre Uysal

Melike İpek Yalova : Büge Yesari

Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı

Hakan Salınmış : Beybaba

Nihal Koldaş : Tomris Yesari

Mehmet Ulay : Zahit Yesari

Hakan Karsak : Hacı Alagöz

Anıl İlter : Tahir

Tugay Mercan : Paşa

Hayal Köseoğlu : Sasha

Muharrem Türkseven : Kanber

Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü

Furkan Kalabalık : Bekir

Burcu Cavrar : Ceyda

Alara Bozbey : Zeynep Bulut

Gürberk Polat : Eren

Murat Şahan : Gardiyan

Gülçin Hatıhan : Nazan

Ramiz Mullamusa : Ali

Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut

İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari

Gökhan Tercanlı : Zafer

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.