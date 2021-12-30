Mahkum 3. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölüm kesintisiz HD izle

Mahkum 3. bölüm tek parça izlemek için araştırmalar yapılıyor. Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Peki ama Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum dizisi 3. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...

Mahkum 3. bölüm tek parça izlemek için araştırmalar yapılıyor. Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Peki ama Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum dizisi 3. bölüm tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...

Mahkum 3. bölüm tek parça izle

Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre'nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkar. Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş'ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.