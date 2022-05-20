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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 22. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum yeni bölüm izle | Mahkum son bölüm izle (22.bölüm)

Mahkum 22. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum yeni bölüm izle | Mahkum son bölüm izle (22.bölüm)

Mahkum 22. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv'de yayınlanan Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın karakterleri sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki Mahkum 22.bölümde neler oldu? Mahkum son bölüm izle...

1 Saat Önce
2022-05-20 11:42:48
Mahkum 22. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum yeni bölüm izle | Mahkum son bölüm izle (22.bölüm)

Fox Tv'de yayınlanan Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın karakterleri sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki Mahkum 22.bölümde neler oldu? Mahkum son bölüm izle...

Mahkum 22. bölüm izle full hd tek parça

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Mahkum yeni bölüm özeti

Fırat'ın vakıf ve kara para aklama suçlamalarıyla Büge'yi gözaltına alması, Barış'ın delirmesine neden olur. Fırat düşmanını en zayıf karnından vurmuş, avantajı ele geçirmiştir. Beklemediği bu hamle sonucu Barış eli kolu bağlı oturmayacak, Büge'yi kurtarmanın yollarını arayacaktır. Bir yandan Büge üzerinden Barış'ı almaya çalışan Fırat, diğer yandan can dostu Hacı'yı kurtarmanın peşine düşer. Kısa süre içerisinde dosyasını yeniden açamazsa, Hacı suçsuz yere 24 yıl hapis yatacaktır. Fırat, Hacı için son kozlarını oynamaya karar verir. Yaptığı hamle ile oyunu lehine çeviren Fırat, Büge'ye teklifini sunar. Eğer Barış'ı ona verirse, uzun yıllar ceza almasının önüne geçip, çocuğuyla özgürce yaşamaya devam etmesini sağlayacaktır. Peki Büge Barış'ı Fırat'a verecek midir?

İsmail Hacığlu'nun ikizi

Mahkum dizisinin son bölümünde İsmail Hacıoğlu'nun ikizi olduğuna ilişkin sorular sorulmaya ve ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı. Savaş ve Barış Yesari karakterlerinin iki ayrı oyuncu olup olmadığı araştırılsa da, İsmail Hacıoğlu'nun ikizi yoktur. Bir kız kardeşe sahip olan ünlü oyuncu her iki karakteri de kendi canlandırıyor.

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