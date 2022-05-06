DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan paylaştı! Konut destek paketlerinin detayları belli oldu
Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini Marcos kazandı
Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İsviçre'de 5 PKK yanlısı gözaltına alındı
Karadeniz'de 'Yılan adası' çatışması! Rusya'dan açıklama
Kütahya’da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Bitcoin sert çakıldı!
Pentagon: Ruslar çok ağır ilerliyor
Galatasaray'dan şampiyonluk sayısı açıklaması
Otomobilde ölü bulundu
İran'daki Kaşkay Türklerine baskılar sürüyor
Teknoloji şirketlerine soruşturma
Erdoğan, konut alım-satımında üç yeni paket açıkladı
21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı
Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 20. bölüm izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm (20.bölüm) tek parça izle | Mahkum son bölüm

Mahkum 20. bölüm izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm (20.bölüm) tek parça izle | Mahkum son bölüm

Mahkum 20. bölüm izle | Bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacağı düşünülen Mahkum dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Sevenlerini diziden mahrum bırakmayan Mahkum son bölümde nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Peki Mahkum son bölüme neler yaşandı? Fox Tv Mahkum yeni bölüm (20.bölüm) tek parça izle...

4 Gün Önce
2022-05-06 09:42:37
Mahkum 20. bölüm izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm (20.bölüm) tek parça izle | Mahkum son bölüm

Bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacağı düşünülen Mahkum dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Sevenlerini diziden mahrum bırakmayan Mahkum son bölümde nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Peki Mahkum son bölüme neler yaşandı? Fox Tv Mahkum yeni bölüm (20.bölüm) tek parça izle...

Mahkum 20. bölüm izle

Mahkum dizisinin son bölümü olan 20. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Mahkum 20. bölüm özeti

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar. Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?

Mahkum bayram tatili ne zaman?

Ramazan bayramı tatili nedeniyle bu hafta birçok dizi yayınlanmadı. Mahkum için de bayram tatili beklenirken dizinin yeni bölümü olan 20. bölümü yayınlandı.

Bir sonraki hafta tatil yapacağı düşünülen dizi için henüz bir açıklama gelmedi ve dizinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

Mahkum 19. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm) | Mahkum yeni bölümde neler oldu?
İLİŞKİLİ HABERMahkum 19. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm) | Mahkum yeni bölümde neler oldu?
Mahkum 18. bölüm izle | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (18.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle
İLİŞKİLİ HABERMahkum 18. bölüm izle | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (18.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş