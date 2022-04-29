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Mahkum 19. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm) | Mahkum yeni bölümde neler oldu?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 19. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm) | Mahkum yeni bölümde neler oldu?

Mahkum 19. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm) | Mahkum yeni bölümde neler oldu?

Mahkum 19. bölüm izle full hd tek parça | Her perşembe günü izleyicileri ekrana kitleyen Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki Mahkum son bölümde neler yaşandı? Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm)...

2 Saat Önce
2022-04-29 11:10:10
Mahkum 19. bölüm izle full hd tek parça | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm) | Mahkum yeni bölümde neler oldu?

Her perşembe günü izleyicileri ekrana kitleyen Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki Mahkum son bölümde neler yaşandı? Fox Tv Mahkum son bölüm izle (19.bölüm)...

Mahkum 19. bölüm izle full hd tek parça

Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizi Mahkum'un yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MAHKUM 19. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Mahkum 19.bölüm konusu

Yadigar gerçeğiyle baş başa kalan Fırat için zaman daralmaktadır. Elleri kelepçelenmiş götürülürken zamanla yarışır. Yadigar tehdidi firari arkadaşlarına adım adım yaklaşırken her şeyi göze alacağı bir karar vermelidir. Cemre cinayetinde şüpheli olmaktan kurtulan Barış, Sinyor'un köstebeği Yadigar'ı öğrenince harekete geçer. Onu yakacak ya da kurtaracak her şey artık Sinyor'un elindedir. Oturduğu pazarlık masasında geleceği önüne serilir. Sinyor'un istediğini verip, Büge ve Can'ı alıp başka bir yerde başka bir hayat kuracaktır. Kaderi iki adamın pazarlığına kalan Fırat için dönüm noktası gelir. Artık sonsuza kadar ya özgür ya mahkum olacaktır.

Mahkum'un Yadigar'ı neden konuşmuyor?

Mahkum dizisinin Yadigar karakterinin dizide konuşmaması dikkat çekiyor. Yadiger'ın konuşmama nedeni için henüz bir açıklma yapılmadı ve dizide bir detay belirtilmedi.

Öte yandan Yadiiger karakteri Mahkum'da da Beybaba'nın arkadaşıdır.

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