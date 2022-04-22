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Mahkum 18. bölüm izle | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (18.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle

Mahkum 18. bölüm izle | Fox Tv ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşan Mahkum dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm detaylarını ve fragmanlarını araştırıyor. Peki ama Mahkum 18. bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle...

1 Saat Önce
2022-04-22 10:34:40
Mahkum 18. bölüm izle | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (18.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle

Fox Tv ekranlarında her perşembe izleyicisiyle buluşan Mahkum dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm detaylarını ve fragmanlarını araştırıyor. Peki ama Mahkum 18. bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle...

Mahkum 18. bölüm izle

Mahkum dizisinin yayınlanan son bölümü 18. bölüm, sevenleriyle buluştu. Diziyi tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

MAHKUM DİZİSİNİN 18. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Mahkum 18. bölüm konusu

Cemre'nin ölümüyle derinden sarsılan Fırat, acısını bir an olsun unutmadan katilin peşine düşer. Hem onun ruhunu huzura kavuşturmak, hem de verdikleri adalet mücadelesini kazanmak için başka şansı kalmamıştır. Barış'la oynadığı köşe kapmaca, onu hiç beklemediği yerlere sürükler.

Komiser Derya!

Mahkum dizisinde Cemre karakterinin ayrılığının yanı sıra yeni oyuncular da yerini almaya başladı.

Talat Bulut'un ardından Neslihan Arslan da dizi kadrosunda göründü. Arslan, dizide Komiser Derya karakterini canlandıracak.

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