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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 14. bölüm tek parça izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm tek parça izle | Mahkum Fırat ve Barış vuruldu!

Mahkum 14. bölüm tek parça izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm tek parça izle | Mahkum Fırat ve Barış vuruldu!

Mahkum 14. bölüm tek parça izle | Fox Tv'nin en merak edilen dizilerin Mahkum'un yeni bölümü yayınlandı. Her bölümünde izleyicisini ekrana kitleyen dizinin son bölümünde Fırat ve Barış vuruldu. Peki ama dizide başka neler oldu? Mahkum son bölüm tek parça ful HD izle...

2 Saat Önce
2022-03-17 23:40:00
Mahkum 14. bölüm tek parça izle | Fox Tv Mahkum yeni bölüm tek parça izle | Mahkum Fırat ve Barış vuruldu!

Fox Tv'nin en merak edilen dizilerin Mahkum'un yeni bölümü yayınlandı. Her bölümünde izleyicisini ekrana kitleyen dizinin son bölümünde Fırat ve Barış vuruldu. Peki ama dizide başka neler oldu? Mahkum son bölüm tek parça ful HD izle...

Mahkum 14. bölüm tek parça izle

Mahkum dizisinin son bölümü olan 14. bölümü izlemek için linke tıklayın. MAHKUM 14. BÖLÜM LİNKİ...

Mahkum 14. bölüm özeti

Sinyor'un ayak sesleri yaklaştıkça Barış'ın endişeleri de büyür. Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar. Gizemli kişiden, bıçaktan artık umudunu kesen Fırat için tek bir seçenek kalmıştır; kızı Nazlı'yı kaçırmak. Arkadaşlarıyla yol ayrımına giderken, suçlu olmayı kabullenip Nazlı'yla yeni bir hayat kuracaktır. Barış' ın infaz kararından habersiz olan Fırat, kızı Nazlı'ya kavuşabilecek midir?

Mahkum Fırat ve Barış vuruldu!

Mahkum dizisinin son sahnesinde Fırat ve Barış vuruldu. "Barış ve Fırat öldü mü?" sorusu sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Sorunun cevabı için yeni bölüm bekleniyor...

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