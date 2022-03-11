Mahkum 13. bölüm full izle | Mahkum Fox TV son bölüm izle

Mahkum 13. bölüm full izle | Fox TV dizisinin en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum'un son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde heyecan doruktaydı. Peki ama Mahkum dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Mahkum'un 13. bölüm tek parça full HD linki...

Fox TV dizisinin en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum'un son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde heyecan doruktaydı. Peki ama Mahkum dizisinin son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Mahkum'un 13. bölüm tek parça full HD linki...

Mahkum 13. bölüm full izle

Fox TV'nin sevilen yapımlarından Mahkum'un son bölümü yayınlandı. Hapishaneden kaçan Fırat'ın Barış ile yüzleşmesi oldukça dikkat çekici bir sahneydi. Dizinin son bölümünü izlemek için linke tıklayınız. MAHKUM 13. BÖLÜM LİNKİ...

Mahkum Sinyor kim?

Mahkum dizisinde Sinyor karakterini kimin canlandıracağı konuşuluyor. Aynı şekilde Talat Bulut'un diziye gireceği de konuşuluyordu. Dolayısıyla Sinyor karakterini canlandıracak kişinin Talat Bulut olacağı kulislerde konuşuluyor.

Mahkum 13. bölüm özeti

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur. Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir? .