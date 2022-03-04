Mahkum 12. bölüm tek parça izle | Fox Mahkum yeni bölüm (12. bölüm) full
Mahkum 12. bölüm tek parça full HD izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Kısa sürede çok büyük bir izleyici kitlesi yakalayan dizinin yeni bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm, 12. bölüm linki ve özeti...
2022-03-04 10:14:08
Mahkum 12. bölüm tek parça full HD izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Kısa sürede çok büyük bir izleyici kitlesi yakalayan dizinin yeni bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm, 12. bölüm linki ve özeti...
Mahkum 12. bölüm özeti
Mahkum dizisinin son bölümü yine nefes kesiciydi. Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır. Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini. Bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir?
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