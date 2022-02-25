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Mahkum 11. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölüm (11.bölüm) full HD
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Mahkum 11. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölüm (11.bölüm) full HD

Mahkum 11. bölüm tek parça izle | Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat'ın kaçış planı işe yaradı ve fagmanlarda tekrar hapishane gösterildi. Peki ama Mahkum yeni bölümde neler oldu? Mahkum'un yeni bölümü 11. bölümü izlemek için...

1 Saat Önce
2022-02-25 13:35:27
Mahkum 11. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölüm (11.bölüm) full HD

Mahkum'un son bölümü yayınlandı. Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat'ın kaçış planı işe yaradı ve fagmanlarda tekrar hapishane gösterildi. Peki ama Mahkum yeni bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Mahkum 11. bölüm tek parça izle

Savaş'ın karanlık geçmişiyle ilgili bilgilere ulaşan Barış, Büge'yi kurban etmeye hazırlandığını öğrenir. Rafi'den gelen telefona cevap vermesiyle birlikte artık iş yapmaya hazırdır. Ancak Rafi'nin son ve büyük bir isteği olacaktır.

İçlerinde ticari geçmişlerini emniyete sızdıran bir köstebek vardır. Barış'ın bunu bulup, teslim etmesini ister. Köstebeği arayışa giren Barış, hiç beklemediği bir isimle karşı karşıya kalır. Yaptığı hesaplamalarla firar planının son aşamasına gelen Fırat, eylem için müfettişlerin geldiği sinema gecesini seçer. Her şey yolunda giderken yan koğuşlardan kulaklarına gelen isyan hazırlığı, tüm planlarını alt üst etmek üzeredir.

Bir yandan diğer mahkumlarla, diğer yandan firar eylemiyle uğraşan Fırat'ın tek bir şansı kalmıştır. Büyük firarı başarabilecek midir?

Mahkum dizisinin son bölümü olan 11. bölüm için linke tıklayın. MAHKUM 11. BÖLÜM LİNKİ...

Mahkum'un avukatı Cemre Uysal'ın gerçek adı

Mahkum dizisinde Avukat Cemre Uysal karakterini canlandıran kişi; Seray Kaya. 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Seray Kaya'nın oynadığı diziler;

Mahkum/ Cemre Uysal/ 2021

Kuruluş Osman/ Lena Hatun 2020-2021

Kadın/ Şirin Sarıkadı/ 2017-2020

Gülümse Yeter/ Gül Özdemir/ 2016

Kocamın Ailesi/ Miray/ 2014-2015

Huzur Sokağı/ Rezzan/ 2012 .

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