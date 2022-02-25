Mahkum 11. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölüm (11.bölüm) full HD
Mahkum 11. bölüm tek parça izle | Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat'ın kaçış planı işe yaradı ve fagmanlarda tekrar hapishane gösterildi. Peki ama Mahkum yeni bölümde neler oldu? Mahkum'un yeni bölümü 11. bölümü izlemek için...
2022-02-25 13:35:27
Mahkum'un son bölümü yayınlandı. Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat'ın kaçış planı işe yaradı ve fagmanlarda tekrar hapishane gösterildi. Peki ama Mahkum yeni bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Mahkum 11. bölüm tek parça izle
Mahkum dizisinin son bölümü olan 11. bölüm için linke tıklayın. MAHKUM 11. BÖLÜM LİNKİ...
Mahkum'un avukatı Cemre Uysal'ın gerçek adı
Mahkum dizisinde Avukat Cemre Uysal karakterini canlandıran kişi; Seray Kaya. 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Seray Kaya'nın oynadığı diziler;
Mahkum/ Cemre Uysal/ 2021
Kuruluş Osman/ Lena Hatun 2020-2021
Kadın/ Şirin Sarıkadı/ 2017-2020
Gülümse Yeter/ Gül Özdemir/ 2016
Kocamın Ailesi/ Miray/ 2014-2015
Huzur Sokağı/ Rezzan/ 2012 .
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