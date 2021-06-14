Lupin 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in orijinal dizisi Lupin'in 2. sezonu yayınlandı. Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Fransız dizisi Lupin'in 3. sezonu da şimdiden merakla bekleniyor. Kibar hırsız Arsen Lupen'den esinlenerek babasının intikamını almak isteyen bir gencin hikayesini anlatan dizinin yeni sezon çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Dizinin hayranları Lupin 3. sezon ne zaman yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. Lupin 3. sezonu bekleyenlere dizinin başrol oyuncusu Omar Sy'dan sevindiren bir açıklama geldi. İşte Lupin 3. sezon çıkış tarihine dair detaylar...

Lupin'in 2. sezonu 11 Haziran 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Dizinin yeni sezonun üzerinden henüz bir kaç gün geçmesine rağmen dizinin hayranları 3. sezonun çıkış tarihini araştırmaya başladı. Dizinin 1. sezonunda babasının intikamını almaya çalışırken oğlu esir alınan Assane Diop 2. sezonda hem babasının intikamını almanın peşinde koşuyor hem de oğlunu kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Dizinin 3. sezonu ise şimdiden merak ediliyor. Peki Lupin 3. sezon ne zaman çıkacak? Lupin 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Lupin 3. sezon ne zaman çıkacak?

Lupin 3. sezon çıkış tarihine ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi. Dizinin 2. sezonunun yayına girmesinin üzerinden biraz zaman geçtikten sonra 3. sezona dair detaylar netleşecek. Ancak dizinin başrol oyuncusu Omar Sy'dan dizinin 3. sezonunu bekleyenleri sevindirecek bir açıklama geldi. Omar Sy Twitter'dan yaptığı paylaım ile “Sizden hiçbir şey saklayamayız. Lupin, 3. sezon onayını aldı” dedi.

Lupin 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Lupin 3. sezon çıkış tarihine ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi. İlerleyen zamanlarda dizi yapımcıları ve Netflix'ten dizinin 3. sezon çıkış tarihine ilişkin net bir tarih gelecektir.

Lupin 3. sezon bölümleri ve özetleri

Hubert ve adamları tarafından aranan Assane, Raoul'u bulmaya çalışır ve Hubert'in suçlarını açığa çıkarmak için büyük planını hazırlarken sürpriz bir müttefik kazanır.

Lupin 2. sezon 1. bölüm: Guédira'yı yanına alan Assane, Raoul'u bulmaya çalışır. Normandiya'daki terk edilmiş bir malikânede, Leonard ile Assane arasında şiddet dolu bir hesaplaşma yaşanır.

Lupin 2. sezon 2. bölüm: Dumont ile bir anlaşma yapan Hubert, Assane'a tuzak kurar. Ancak Assane onların bir adım önündedir. Claire, Hubert'in kapısını çalar.

Lupin 2. sezon 3. bölüm: Çeşitli numaralarla Juliette'in güvenini kazanmaya çalışan Assane, Hubert'i gafil avlamak için detaylı bir plan yapar.

Lupin 2. sezon 4. bölüm: Leonard, Assane'ı evine kadar takip eder. Hubert bir komplo kurar. Assane, Guédira'nın bulması için Dumont'un yaptıklarına ışık tutacak bir ipucu bırakır.

Lupin 2. sezon 5. bölüm: Diğer tüm entrikaları bozacak bir plan yapan Assane ve Benjamin, Hubert'i adalete teslim etmek için yeni buldukları zeki bir müttefikin kimliğini gizler.

Lupin konusu nedir?

Lupin dizisinin konusu da oldukça merak ediliyor. İşte Lupin konusu... Lupin dizinin konusu aslında babasını bir cinayete kurban veren çocuğun büyüdüğü zaman alacağı intikamı konu edinmektedir. Babasının temiz olduğunu ortaya çıkarmak için adım adım planının işleyen Assana Diop karakteri, bunu Kibar Hırsız ismindeki kitaptan esinlenerek yapmaktadır.

Lupin oyuncuları kimler?

Omar Sy – Assane Diop

Ludivine Sagnier – Claire

Fargass Assande – Babakar Diop

Shirine Boutella – Lietuenant

Clotilde Hesme – Juliette Pellegrini

Soufiane Guerrab – Youssef

Nicole Garcia – Anne Pellgerini

Antoine Gouy – Benjamin

Herve Pierre – Hubert Pellegrini

Anne Benoit

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.