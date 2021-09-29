Locke Key 2. sezon ne zaman çıkacak? Locke ve Key 2. sezon başlayacak mı? Locke & Key yeni sezon çıkış tarihi

Locke Key 2. sezon ne zaman çıkacak? Locke & Key yeni sezon çıkış tarihi ne zaman? Netflix'te 7 Şubat 2020 tarihinde yayınlanmaya başlanan Locke & Key dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. ABD merkezli dijital film ve dizi platformu Netflix'in orijinal içeriği olan Locke & Key'in ilk sezonu milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. İlk sezonun üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen yeni bölümlerin gelmemesi dizi hayranlarını endişelendirdi. Locke & Key dizisinin 2. sezonunu bekleyen binlerce kişi Locke ve Key 2. sezon başlayacak mı? sorusunu soruyor. Dizinin 2. sezonu Netflix'te olacak. İşte Locke & Key 2. sezona dair gelişmeler...

Locke Key 2. sezon ne zaman çıkacak? Locke & Key yeni sezon çıkış tarihi ne zaman? Netflix'te 7 Şubat 2020 tarihinde yayınlanmaya başlanan Locke & Key dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. ABD merkezli dijital film ve dizi platformu Netflix'in orijinal içeriği olan Locke & Key'in ilk sezonu milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. İlk sezonun üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen yeni bölümlerin gelmemesi dizi hayranlarını endişelendirdi. Locke & Key dizisinin 2. sezonunu bekleyen binlerce kişi Locke ve Key 2. sezon başlayacak mı? sorusunu soruyor. Dizinin 2. sezonu Netflix'te olacak. İşte Locke & Key 2. sezona dair gelişmeler...

Netflix'te yayınlnan Locke & Key dizisinin ilk bölümü 7 Şubat 2020'de gösterildi. Dizi 10 bölümden oluşuyor. Locke & Key dizisinin 1. sezonun b ir çırpıda bitiren izleyicileri uzun süredir Locke & Key 2.sezonun gelmesini bekliyordu. Aradan geçen zamanda dizi ile ilgili bir gelişme olmayınca Locke & Key hayranları Locke ve Key 2. sezon başlayacak mı? Locke Key 2. sezon ne zaman çıkacak? sorularını sormaya başladı. Locke ve Key 2. sezon için sevindiren gelişmeler yaşandı. İşte Locke & Key yeni sezon çıkış tarihine ilişkin detaylar...

Locke Key 2. sezon ne zaman çıkacak?

Joe Hill ve Gabriel Rodríguez'in aynı adlı çizgi roman serisine dayanan 2020 Amerikan doğaüstü korku drama televizyon dizisi Locke ve Key 7 Şubat 2020'de Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Netflix'in fabntastik türdeki dizilerinden olan Locke Key'in başrollerinde Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Petrice Jones ve Griffin Gluck rol alıyor. İzleyicileri dizinin 2. sezonunun ne zaman çıkacağını merak edip araştırıyor. Peki Locke Key 2. sezon ne zaman çıkacak? Locke & Key 2. sezon çekimlerini Nisan 2021'de tamamladı. Dizinin yeni sezonun 2021 sonlarına doğru yada 2022 yılının başlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

Locke ve Key 2. sezon başlayacak mı?

Locke ve Key dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Dizi kısa bir süre sonra Netflix'te yayınlanmaya başlyacak.

Locke & Key kaç bölüm?

Locke & Key dizisi 10 bölümden oluşuyor. Dizinin 2. sezonunun da 10 bölümden oluşması bekleniyor.

Locke & Key Konusu

Rendell Locke, eski öğrencisi Sam Lesser tarafından öldürüldükten sonra, karısı Nina, üç çocuğu Tyler, Kinsey ve Bode ile Seattle'dan Matheson, Massachusetts'e taşınmaya ve Rendell'in ailesinin evi olan Keyhouse'a yerleşmeye karar verir. Çocuklar çok geçmeden evin her yerinde, sihirli yollarla çeşitli kapıların kilidini açmak için kullanılabilecek bir dizi gizemli anahtar keşfederler. Ancak kısa süre sonra, kendi kötü amaçları için anahtarları arayan şeytani bir varlığın farkına varırlar. Dodge adı verşlen bu gizemli kişiyle savaşan aile bu savaştan galip çıkabilecek mi?

Locke ve Key oyuncuları kimler?

Darby Stanchfield: Locke ailesinin reisi Nina Locke rolünde

Connor Jessup: Locke ailesinin en büyük oğlu Tyler Locke rolünde

Emilia Jones: Locke ailesinin ortanca çocuğu ve tek kızı Kinsey Locke rolünde

Jackson Robert Scott: Locke ailesinin en küçük oğlu Bode Locke rolünde

Petrice Jones: Matheson Akademisi'nde bir İngiliz öğrenci

Echo / Dodge: Laysla De Oliveira ve Griffin Gluck, şeytani bir varlık olduğu ortaya çıkan Keyhouse'un "iyi hanımefendisi"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.