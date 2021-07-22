Leyla ile Mecnun dizisinin ilk fragmanı yayınlandı: Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede yayınlanacak?

TRT’de yayınlandığı dönemlerde birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve bittikten sonra dahi insanların dilinden düşmeyen Leyla ile Mecnun dizisi tekrardan ekranlara dönüyor. İlk olarak eski oyuncuları tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan dizinin geri döneceği, daha sonra çekimlerin başlamasıyla kesinleşti. Birçok kişi dizinin yayınlanmasını heyecanla beklerken akıllarında da diziye yeni katılacak oyuncuların kim olduğu, dizinin hangi kanalda yayınlanacağı gibi sorular takılmaktadır. Peki Leyla ile Mecnun dizisininin oyuncu kadrosunda kimler var? Leyla ile Mecnun hangi günler yayınlanacak? Leyla ile Mecnun dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Milyonlarca kişi tarafından yayınlandığı ilk günden beri sevilerek izlenen Leyla ile Mecnun dizisi, hem karakterleri hem de konusu bakımından oldukça profesyonel bir yapımdı. Komedi türünde çekilen dizi, kaliteli oyunculuklar ve senaryosu ile oldukça güldüren bir diziydi. Final yapmasıyla hayranlarını hüsrana uğratan Leyla ile Mecnun dizisi, her ne kadar final yapsa da birçok kişi tarafından tekrar tekrar izlenmiştir. Aradan geçen yıllar sonrası tekrardan yayın hayatına dönmeye karar veren Leyla ile Mecnun dizisi birçok kişi tarafından heyecanla beklemektedir. İşte tüm detayları ile Leyla ile Mecnun dizisi oyuncuları, nerede ve ne zaman yayınlanacağına dair bilgiler…

Leyla ile Mecnun'un ilk fragmanı yayınlandı

2011 ila 2013 yılları arasında 3 sezon boyunca TRT'de ekrana gelen sevilen dizi Leyla ile Mecnun, tekrar ekranlara dönme kararı aldı. Dizinin tekrardan çekilmeye başlanmasıyla birçok kişi tarafından heyecanla beklenen diziden kesitler de yavaş yavaş gelmektedir. Dizinin ilk fragmanının yayınlanması ile birçok kişi diziyi izlemek için heyecanlanmaktadır.

Leyla ile Mecnun dizisininin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt gibi profesyonel oyuncuların bulunduğu dizi ilk fragmanı ile oldukça ilgi gördü. Fragmana göre Mecnun'un 8 yıl boyunca komada kaldığı ve uyanmasıyla hayatına tekrardan devam ettiği görülmektedir. Bunun yanı sıra TRT'de yayınlandığı dönemlerde dizinin en çok sevilen ve ikonik karakterlerinden biri olan Erdal Bakkal'ın bakkalını kapattığı görülmektedir. Daha birçok süprizin olacağı dizi heyecanla beklenmektedir.

Leyla ile Mecnun dizisininin hangi kanalda yayınlanacak?

Acun Ilıcalı tarafından sevenlerine duyurulan Leyla ile Mecnun dizisi yine Acun Ilıcalı'ya ait online dizi ve film izleme platformu Exxen'de yayınlanacağı bildirildi. Yayın tarihi henüz kesinleşmeyen Leyla ile Mecnun dizisinin ilerleyen dönemlerde sevenleri ile buluşması beklemektedir.

Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğini TRT'de yayınlandığı dönemlerde dizinin senaryosundan sorumlu olan Burak Aksak yapacak. Yönetmen koltuğunda ise Onur Ünlü yer almaktadır. Sen Aydınlatırsın Geceyi, Beş Şehir, İtirazım Var, Kırık Kalpler Bankası ve Put Şeylere gibi yapıtlarıyla oldukça dikkat çeken Ünlü, Leyla ile Mecnun dizisi ile Exxen için ikinci projesini yapmış olacak. İlk projesinde Haluk Bilginer'in de oynadığı Şeref dizisiydi.

Exxen nedir?

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından yapımı üstlenen dijital dizi, film ve diğer programları izleme platformudur. 1 Ocak 2021 itibari ile yayın hayatına başlayan Exxen, birçok yerli ve yabancı içeriği içerisinde barındırmaktadır. Bu dizi, film ve diğer yapımları izlemek isteyen kişilerin Exxen'e üye olmaları gerekmektedir. exxen.com üzerinden yapılabilecek üyelikler vasıtasıyla sınırsız bir şekilde içeriklere ulaşmak mümkün. Bunun yanı sıra, ücretli bir platform olan Exxen, üyelerinden her ay 9,90 TL bir ücret talep edeceği açıklandı.

Leyla ile Mecnun'un da tekrardan yayın hayatına döneceğinin açıklanmasından sonra hangi kanalda yayınlanacağı oldukça merak edilmişti. Leyla ile Mecnun'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dizi, film ve diğer yayınların izlenebileceği online platformda yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.