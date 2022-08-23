La Casa De Papel Konusu Nedir? La Casa De Papel Oyuncu Kadrosu
La Casa De Papel konusu ne? La Casa De Papel dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? La Casa De Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Peric, Türk yapımı Atatürk dizisinde dahil oldu. Darko Peric'in Türk yapımı diziye katılması ile La Casa De Papel tekrar gündemde yer aldı. La Casa De Papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. İlk bölüm 2 Mayıs 2017'de yayınlanmış olup tam 5 sezon sürmüş bir dizidir. La Casa De Papel dizisi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde.
2022-08-23 20:01:43
La Casa De Papel Konusu
La Casa De Papel dizisi konusu ne? İspanya'da çekilen La Casa De Papel dizisi, Netflix'te yayınlanmakta. Netflix yapılı bu dizide ülkenin suç şebekelerinden oluşan birkaç kişinin Darphane soygunu için bir araya gelmesini konu edinmekte. Profesör lakaplı bir kişinin etrafında toplanan ve birbirlerinin kim olduklarından habersiz olan ekip, darphaneyi soymak ve hayatlarını daha güzel bir şekilde devam ettirmek için bir araya gelmişlerdir. Ama bu durum o kadar kolay olmayacaktır.
La Casa De Papel Oyuncu Kadrosu
- Alvaro Morte ( El Profesor )
- Padro Alonso ( Berlin )
- Ursula Corbero ( Tokyo )
- Alba Flores ( Nairobi )
- Miguel Herran ( Rio )
- Jaime Lorente ( Denver )
- Enrique Arce ( Arturo Roman )
- Paco Tous ( Moscu )
- Itziar Ituno ( Raquel Murillo )
- Maria Pedraza ( Alison Parker )
- Darko Peric ( Helsinki )
- Kiti Manver ( Madre de Raqeul )
- Esther Acebo ( Monica Gaztambide )
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