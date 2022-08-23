La Casa De Papel Konusu Nedir? La Casa De Papel Oyuncu Kadrosu

La Casa De Papel konusu ne? La Casa De Papel dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? La Casa De Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Peric, Türk yapımı Atatürk dizisinde dahil oldu. Darko Peric'in Türk yapımı diziye katılması ile La Casa De Papel tekrar gündemde yer aldı. La Casa De Papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. İlk bölüm 2 Mayıs 2017'de yayınlanmış olup tam 5 sezon sürmüş bir dizidir. La Casa De Papel dizisi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde.