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La Casa De Papel'in Türkiye geliyor: La Hay De Maske

İspanya’nın ünlü dizisi La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu için yapımcılar kolları sıvadı. Filmin Türkiye’deki adının La Hay De Maske filmi olması bekleniyor.

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Google News - Timeturk
17.05.2021 18:49:51
La Casa De Papel'in Türkiye geliyor: La Hay De Maske

Komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimleri geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. Dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'den esinlenerek ve Türkiyeye uyarlanan pandemi komedisi olan filmin çekimleri Ankara ve Kızılcahamam, Kahramankazan gibi ilçeleri çevresinde gerçekleştiriliyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlere Türkiye'den şehirler adını veriyor.

KARAKTER İSİMLERİ İZMİR, İSTANBUL, SİVAS, YOZGAT...

Bakanlıktan alınan özel izinle birlikte La Hay De Maske'nin çekimlerine başlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Latif Doğan, Yakup Akar, Berke Yüksel, Ekin Ataizi, Begüm Doğar, Aslıhan Toraman ve  sosyal medya fenomenleri Bülent Mert ve Emin Yalçın yer alacak. Filmdeki karakterler adını, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden alacaklar.

La Hay De Maske'nin yapımcılığını ve prodüksiyonunu Sineline Film Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise The Kamil, Baba Mirası, Çam Yarması, İntikam Çukuru gibi bir çok filmin yönetmenliğini üstlenen Sefa Özçelik oturuyor. La Casa De Papel'in bir soygun dizisi olduğu biliniyor. Netflix'te yayınlanan dizi, böylelikle komedi türüne uyarlanmış olacak. La Hay De Maske'nin ne zaman sinemalardaki yerini alacağı henüz bilinmiyor. 

LA HAY DE MASKE SETİNDEN İLK KARE

Sosyal medyanın gündemine oturan La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske'nin film setinden ilk fotoğraf da geldi.123_3

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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