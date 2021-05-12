La Casa de Papel 5.sezon ne zaman çıkacak? La Casa de Papel 5.sezon tarihi

La Casa de Papel 5.sezon ne zaman çıkacak? Netflix'te yayınlanmaya başlandığı günden bu yana platformun en çok izlenene yapımı arasına giren La Casa de Papel 5. sezon ile ilgili bilinmezlik devam ediyor. La Casa de Papel hayranları sürpriz ve heyecanlı bir sonla biten 4. sezondan sonra La Casa de Papel 5.sezon için aylardır bekliyor. La Casa de Papel 5.sezon çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son gelen açıklamalar eşliğinde La Casa de Papel 5.sezon için 2021 sonlarına doğru bir tarih konuşuluyor.

La Casa de Papel 5.sezon ne zaman çıkacak? Netflix'te yayınlanmaya başlandığı günden bu yana platformun en çok izlenene yapımı arasına giren La Casa de Papel 5. sezon ile ilgili bilinmezlik devam ediyor. La Casa de Papel hayranları sürpriz ve heyecanlı bir sonla biten 4. sezondan sonra La Casa de Papel 5.sezon için aylardır bekliyor. La Casa de Papel 5.sezon çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Son gelen açıklamalar eşliğinde La Casa de Papel 5.sezon için 2021 sonlarına doğru bir tarih konuşuluyor.

ABD merkezli online ücretli dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan La Casa De Papel dizisi çok kısa süre içinde konusu ve oyuncu performansları ile Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girdi. Dizi kısa sürede kendine has hayran kitlesi de oluşturdu. Dizinin hayranları dört gözle La Casa de Papel 5.sezonu bekliyor. Milyonlarca kişi aylar süren beklemenin ardından La Casa de Papel 5.sezon ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı. İşte La Casa de Papel 5.sezon muhtemel çıkış tarihi...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dünya üzerinden milyonlarca kişi tarafından izlenen La Casa De Papel'in 5.sezonu meakla bekleniyor. Dizinin hayranları ise La Casa De Papel 5.sezon için baskılarını arttırmış durumda. Netflix ve dizi yapımcılarına sosyal medya üzerinden 5. sezonun bir an önce gelmesi için çağrılar yapılıyor. Peki La Casa de Papel 5.sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5.sezon ne zaman çıkacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Hem dizi yapımcılarından hem de Netflix'ten 5. sezona ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Başrollerinde Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño'nun olduğu dizinin 5. sezonunun 2021 yazında Netflix'te yayınlanmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA İSTANBUL İDDİASI

La Casa De Papel dizisinin en karakteristik özelliklerinden bir tanesi de oyuncuların kod adlarının şehir isimlerinden oluşması. Dünyanın bilinen farklı şehirleri soygun ekibi tarafından kod isim olarak kullanılıyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehirler büyük soyguna katılan ekibi oluşturuyor. La Casa de Papel 5.sezonda ekibe İstanbul'un da dahil edilebileceği iddia edildi. Ancak bu konu sadece iddiadan ibaret. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

LA CASA DE PAPEL BİTİYOR MU?

La Casa De Papel 5. sezon ile bitiyor mu? Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan bir açıklama La Casa De Papel final mi yapıyor? sorusunu akıllara getirdi. Paylaşımda “El atraco llega a su fin” (soygun sona eriyor) denildi. Paylaşım sonrası dizinin hayranları dizi final mi yapıyor diye araştırmaya başladı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON KONUSU NE OLACAK?

Dizinin 5. sezonunda Profesör ve ekibinin artık büyük soygunu tamamlaması bekleniyor. Professör'ün yakalanıp yakalanmayacağı da merak konusu. La Casa de Papel 5. sezonda Nairobi'den sonra yeni kayıpların yaşanabileceği de iddia ediliyor.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

La Casa de Papel dizisi kısaca İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisidir. La Casa de Papel büyük soygun planlayan bir ekip ve o ekibin başından geçen olayları anlatıyor. Yıllardır hazırladığı büyük soygun planını hayata geçirmek isteyen Profesör lakaplı bir kişi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soygunu gerçekleştirmek için İspanya Kraliyet Darphanesin'i soymak için kolları sıvar. Darphaneye girip çalışanları rehin alan ekibin yaşadıkları anlatılıyor. La Casa de Papel'in 4. sezonu 2020 yılının Nisan ayında yayınlanmıştı. Hayranları 5. sezonu merakla bekliyor. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI KİMLER?

Úrsula Corberó (Tokyo)

Álvaro Morte (Profesör)

Itziar Ituño (Lizbon)

Pedro Alonso (Berlin)

Alba Flores (Nairobi)

Miguel Herrán (Rio)

Paco Tous (Moskova)

Jaime Lorente (Denver)

Esther Acebo (Stockholm)

Kiti Mánver (Mariví Fuentes)

Enrique Arce (Arturo Román)

Darko Perić (Helsinki)

Maria Pedraza (Alison Parker)

Hovik Keuchkerian (Bogotá)

Rodrigo de la Serna (Palermo)

Najwa Nimri (Alicia Sierra)

Luka Peroš (Marsilya)

Belén Cuesta (Manila)

Roberto Garcia Ruiz (Oslo)

NOT: La Casa de Papel 5.sezon ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yukarıda belirtilen zaman aralıkları gelişmelere göre yapılmış tahminlerdir. Dizi yapımcılarından La Casa de Papel 5.sezon çıkış tarihine ilişkin net ve resmi bir açıklama geldiği zaman sizlerle paylaşacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.