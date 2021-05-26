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La Casa de Papel: 5. Kısım İlk Tanıtım

Netflix’in en çok izlenen La Casa de Papel dizisinin merakla beklenen 5. kısım yayın tarihi açıklandı. İlk beş bölümü 3 Eylül’de yayınlanacak olan dizinin ilk tanıtım fragmanı da ilgiyle karşılandı. Dizisin son beş bölümü ise 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacağı kesinleşti.

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26.05.2021 16:58:31
La Casa de Papel: 5. Kısım İlk Tanıtım

La Casa de Papel: 5. Kısım Tanıtım Fragmanı

Bu sadece bir kavga değil, savaşın ta kendisi. Direniş geri dönüyor!

Geniş izleyici kitlesine sahip La Casa de Papel sadece İspanya'da değil Netflix sayesinde dünya çapında da oldukça beğeni alıyor. Sergilenen oyunculuklar ve kurgusu ile efsaneye dönüşen dizi; bir ‘suç dehası' Profesörün kurduğu ekiple tarihin en büyük soygununu yapmasını konu alıyor.

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezon haberleri ise izleyicilerini sevindirdi. Dizinin İlk beş bölüm 3 Eylül, son beş bölümü de 3 Aralık 2021'de Netflix tarafından izleyicileri ile buluşacağı kesinleşti.

https://www.youtube.com/watch?v=X22akcw6FU4&t=8s

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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