Kusursuz Kiracı 3. bölüm izle | Kusursuz Kiracı 4. bölüm fragman yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı 4. bölüm özeti
TV ekranlarının sevilen dizisi Kusursuz Kiracı 3. bölüm yayınlandı. Kusursuz Kiracı 3. Bölüm nereden izlenir? Kusursuz Kiracı 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı 4. Bölüm fragmanı ne anlatıyor? İşte Kusursuz Kiracı 3. bölüm linki…
2022-09-15 08:50:30
FOX'un yeni dizisi Kusursuz Kiracı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Seyircileri heyecanlandıran ve ekrana kilitleyen sahneleriyle dikkat çeken Kusursuz Kiracı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kusursuz Kiracı 4. Bölüm ne anlatıyor? Kusursuz Kiracı 3. Bölüm nereden izlenir? İşte detaylar…
Kusursuz Kiracı 4. Bölüm fragmanı
Geçtiğimiz bölümde apartmanın gizemlerini yavaş yavaş çözmeye başlayan Mona, komşularını iş üstünde basar. Şans ibresinin artık kendi lehine döneceğini düşünse de olay aslında beklediğinden çok farklı ilerleyecektir.
Kusursuz Kiracı 4. Bölüm özetinde Cesedin yerini bulması gereken ve kendini sağlama alması gereken Mona artık böyle bir şansı olmadığını fark eder. Tek çaresi komşularla karşılıklı sessizlik anlaşması yapmayı kabullenmek olur.
Mona'nın bu durumda düşeceği durum Yakup'a karşı büyük sırlar saklamak ve komşularla birlik olup suç ortaklığı yapmak olacaktır. Bu durumda kendisini suçlu hissetmesine yol açar.
Fakat Mona'nın bilmediği bazı şeyler vardır. Çatı katından çıkan Kutu her şeyi alt üst edecektir. Yakup'un kim olduğu ve neyin peşinde olduğu büyük bir gizem haline gelmiştir.
Kusursuz Kiracı 4. Bölüm ne zaman?
Ekranların sevilen yeni dizisi Kusursuz Kiracı 4. bölümüyle salı akşamı 20:00'da FOX'ta seyircileriyle buluşacak.
Kusursuz Kiracı 3. Bölüm izle
Kısa sürede sevilen dizinin 3. Bölümü FOX TV'nin web sitesinde yayınlandı. Kusursuz Kiracı izlemek isteyenler FOX TV sitesinden erişim sağlayabilirler.
Kusursuz Kiracı oyuncuları
Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap
Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Ruhi Sarı - Sami
Rüçhan Çalışkur
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
Deniz Cengiz - Suzi Dinç
Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç
Alptekin Serdengeçti
Şirin Öten
Nilsu Yılmaz - Pelin Polat
Rami Narin
Emin Günenc
Yiğit Kağan Yazıcı
Almira Tuana Albay
Su Çeper
YORUMLAR (0)