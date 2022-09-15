Kusursuz Kiracı 3. bölüm izle | Kusursuz Kiracı 4. bölüm fragman yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı 4. bölüm özeti

TV ekranlarının sevilen dizisi Kusursuz Kiracı 3. bölüm yayınlandı. Kusursuz Kiracı 3. Bölüm nereden izlenir? Kusursuz Kiracı 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kusursuz Kiracı 4. Bölüm fragmanı ne anlatıyor? İşte Kusursuz Kiracı 3. bölüm linki…

FOX'un yeni dizisi Kusursuz Kiracı yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Seyircileri heyecanlandıran ve ekrana kilitleyen sahneleriyle dikkat çeken Kusursuz Kiracı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kusursuz Kiracı 4. Bölüm ne anlatıyor? Kusursuz Kiracı 3. Bölüm nereden izlenir? İşte detaylar…

Kusursuz Kiracı 4. Bölüm fragmanı

Geçtiğimiz bölümde apartmanın gizemlerini yavaş yavaş çözmeye başlayan Mona, komşularını iş üstünde basar. Şans ibresinin artık kendi lehine döneceğini düşünse de olay aslında beklediğinden çok farklı ilerleyecektir.

Kusursuz Kiracı 4. Bölüm özetinde Cesedin yerini bulması gereken ve kendini sağlama alması gereken Mona artık böyle bir şansı olmadığını fark eder. Tek çaresi komşularla karşılıklı sessizlik anlaşması yapmayı kabullenmek olur.

Mona'nın bu durumda düşeceği durum Yakup'a karşı büyük sırlar saklamak ve komşularla birlik olup suç ortaklığı yapmak olacaktır. Bu durumda kendisini suçlu hissetmesine yol açar.

Fakat Mona'nın bilmediği bazı şeyler vardır. Çatı katından çıkan Kutu her şeyi alt üst edecektir. Yakup'un kim olduğu ve neyin peşinde olduğu büyük bir gizem haline gelmiştir.

Kusursuz Kiracı 4. Bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen yeni dizisi Kusursuz Kiracı 4. bölümüyle salı akşamı 20:00'da FOX'ta seyircileriyle buluşacak.

Kusursuz Kiracı 3. Bölüm izle

Kısa sürede sevilen dizinin 3. Bölümü FOX TV'nin web sitesinde yayınlandı. Kusursuz Kiracı izlemek isteyenler FOX TV sitesinden erişim sağlayabilirler.

Kusursuz Kiracı oyuncuları

Dilan Çiçek Deniz - Manolya "Mona" Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Alptekin Serdengeçti

Şirin Öten

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin

Emin Günenc

Yiğit Kağan Yazıcı

Almira Tuana Albay

Su Çeper

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