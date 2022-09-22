Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ekim ayında mı başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İlgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin 4.sezon tarihi merak ediliyor. Eylül ayı içerisinde izleyicisiyle buluşacağı düşünülen dizi, bekleniyor. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlar? Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ekim ayında mı başlayacak? İşte yanıtı!

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? İlgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin 4.sezon tarihi merak ediliyor. Eylül ayı içerisinde izleyicisiyle buluşacağı düşünülen dizi, bekleniyor. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlar? Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ekim ayında mı başlayacak? İşte yanıtı!

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman?

Alıştığımız üzere her çarşamba günü ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin, yeni sezonda da çarşamba günü yayınlanması bekleniyordu. Fakat atv'nin yayın akışına bakıldığında saat 20.00'da başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizinin tekrar bölümünün yayınlandığı görüldü.

Kuruluş Osman dizisi yeni sezon ekim ayında mı başlayacak?

Kuruluş Osman dizisinin 4 sezonunun yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Dizinin yeni 4 sezonunun ekim ayı içerisinde başlayacağı düşünülüyor.